Разрушенные мемориальные плиты в Сасыколи. Скриншот со страницы губернатора Астраханской области Владимира Бабушкина в Instagram. https://www.instagram.com/p/CNwrBDdj5x5/

17 апреля 2021, 17:31

Дети объявлены виновниками разрушения мемориала в селе Сасыколи

Мемориальные плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне в селе Сасыколи повредили во время игры трое школьников, сообщило МВД по Астраханской области, отчитавшись о профилактической беседе с подростками и их родителями.

Как писал "Кавказский узел", полицейские начали поиск вандалов, разрушивших в селе Сасыколи три мемориальные плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне, сообщили сегодня власти Астраханской области.

Сотрудники службы по делам несовершеннолетних установили, что к происшествию причастны трое учеников сельской школы, им от 10 до 11 лет, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Астраханской области "Пункт-А". Силовики использовали для поисков злоумышленников служебно-разыскную собаку.

Полицейские считают, что подростки играли, а двое из них прыгали по мемориальным плитам и повредили их.  

С детьми и их родителями проведена профилактическая беседа, сообщили в полиции.  "Законные представители (детей) будут привлечены к административной ответственности, а семьи будут постановлены на профилактический учет", - процитировало сообщение пресс-службы ведомства издание. Также отмечается, что решается вопрос о возмещении материального ущерба и восстановления мемориального комплекса.

На Youtube-канале издания "Пункт-А" размещен видеоролик, на котором сотрудник полиции беседует с тремя детьми и двумя взрослыми, их силуэты размыты. На встрече, по данным полиции, также присутствуют глава села Сасыколи и замглавы Харабалинского района. Силовик отчитывает детей и их родителей за "хулиганские игры, которые они (подростки) совершили в преддверии великого праздника нашей страны, 76-й годовщины Великой Победы". Полицейский отметил, что мемориал был построен, в том числе и на деньги селян. "В этом (разрушении мемориала) вина ваша, как родителей", - указал силовик.

"Плиты для восстановления памятника уже заказаны, работы планируем завершить к 25 апреля", - написал сегодня губернатор Астраханской области Владимир Бабушкин на своей странице в Instagram.

Примечание:

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