Следком указал на низкую обеспеченность жильем сирот в Кабардино-Балкарии

17 апреля 2021, 07:25

Уровень обеспеченности сирот жильем в Кабардино-Балкарии составляет около 1%, тогда как средний показатель по стране - 15%, в республике не освоены почти 90% денег, выделенных на жилье для сирот, отчитался Следственный комитет о результатах проверки.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта прокуратура Кабардино-Балкарии информировала, что темпы предоставления жильм детям-сиротам в регионе отстают от роста очереди получателей квартир. Ведомство потребовало от властей республики обеспечить жильем детей-сирот.

В Кабардино-Балкарии насчитывается 1126 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жилыми помещениями, сообщила 4 марта на своем сайте региональная прокуратура.

В Кабардино-Балкарии уровень обеспеченности сирот жильем составляет около 1% при этом средний показатель по России равен 15%. В регионе также не освоено более 88% бюджета, а также за 2021 год зафиксировано наибольшее сокращение финансирования на жилья для сирот, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на официального представителя Следкома России Светлану Петренко.

По итогам проверки в пяти регионах России зафиксировано наихудшее положение по обеспечению жильем детей-сирот. Речь идет о Кабардино-Балкарии, Курганской области, Алтайском крае, Республике Алтай и Туве, отметило издание.

Для сравнения, в Курганской области не освоено 72% бюджета, уровень обеспеченности сирот жильем – 21%. В Калмыкии и Алтайском крае не освоено более 68% средств, уровень обеспеченности сирот жильем в Калмыкии составил чуть более 3%, в Алтайском крае – 5%. На Алтае не израсходовали 66% денег, жильем обеспечено только 5% сирот. В Туве не освоено более 40% бюджета, уровень обеспеченности жильем также около 1%, сказано в публикации.

"Главам этих регионов направлены письма о необходимости обеспечения личного контроля работы в сфере реализации жилищных прав сирот",– процитировал сегодня ТАСС слова Петренко.

Напомним, что жители Кабардино-Балкарии из числа детей-сирот неоднократно жаловались на многолетнее ожидание квартир от государства. В марте 2019 года житель Кабардино-Балкарии Рустам Фарзалиев, оставшийся в детстве сиротой, в видеообращении к главе республики раскритиковал местных чиновников за равнодушие к проблемам сирот. Местные жители, ожидающие обещанных квартир 10-12 лет, рассказали, что судебные решения о незамедлительном предоставлении жилья сиротам не выполняются. 4 ноября 2020 года Фарзалиев рассказал, что власти предоставили ему жилье.