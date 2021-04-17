Строительство жилого дома. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

17 апреля 2021, 07:25

Следком указал на низкую обеспеченность жильем сирот в Кабардино-Балкарии

Уровень обеспеченности сирот жильем в Кабардино-Балкарии составляет около 1%, тогда как средний показатель по стране - 15%, в республике не освоены почти 90% денег, выделенных на жилье для сирот, отчитался Следственный комитет о результатах проверки.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта прокуратура Кабардино-Балкарии информировала, что темпы предоставления жильм детям-сиротам в регионе отстают от роста очереди получателей квартир. Ведомство потребовало от властей республики обеспечить жильем детей-сирот.

В Кабардино-Балкарии насчитывается 1126 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жилыми помещениями, сообщила 4 марта на своем сайте региональная прокуратура.

В Кабардино-Балкарии уровень обеспеченности сирот жильем составляет около 1% при этом средний показатель по России равен 15%. В регионе также не освоено более 88% бюджета, а также за 2021 год зафиксировано наибольшее сокращение финансирования на жилья для сирот, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на официального представителя Следкома России Светлану Петренко.

По итогам проверки в пяти регионах России зафиксировано наихудшее положение по обеспечению жильем детей-сирот. Речь идет о Кабардино-Балкарии, Курганской области, Алтайском крае, Республике Алтай и Туве, отметило издание.

Для сравнения, в Курганской области не освоено 72% бюджета, уровень обеспеченности сирот жильем – 21%. В Калмыкии и Алтайском крае не освоено более 68% средств, уровень обеспеченности сирот жильем в Калмыкии составил чуть более 3%, в Алтайском крае – 5%. На Алтае не израсходовали 66% денег, жильем обеспечено только 5% сирот. В Туве не освоено более 40% бюджета, уровень обеспеченности жильем также около 1%, сказано в публикации.

"Главам этих регионов направлены письма о необходимости обеспечения личного контроля работы в сфере реализации жилищных прав сирот",– процитировал сегодня ТАСС слова Петренко.

Напомним, что жители Кабардино-Балкарии из числа детей-сирот неоднократно жаловались на многолетнее ожидание квартир от государства. В марте 2019 года житель Кабардино-Балкарии Рустам Фарзалиев, оставшийся в детстве сиротой, в видеообращении к главе республики раскритиковал местных чиновников за равнодушие к проблемам сирот. Местные жители, ожидающие обещанных квартир 10-12 лет, рассказали, что судебные решения о незамедлительном предоставлении жилья сиротам не выполняются. 4 ноября 2020 года Фарзалиев рассказал, что власти предоставили ему жилье.

Примечание:

"Нальчанин призвал депутатов увеличить выплаты по уходу за инвалидами", "Инцидент с жительницей Дагестана привлек внимание к проблеме продажи детей", "Репортаж о квартирах для жителей оползневых зон вызвал критику в Instagram".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 апреля 2021, 08:15

17 апреля 2021, 06:30

17 апреля 2021, 05:40

17 апреля 2021, 04:41

  • Конституционный суд оставил главу астраханского минсельхоза без доплат к пенсии

    Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего министра сельского хозяйства региона Ивана Нестеренко на решение думы Астраханской области, которая отметила пенсионные доплаты госслужащим, причастным к совершению преступлений. При этом суд указал, что решение парламента не может нарушать права чиновника.

17 апреля 2021, 04:02

  • Требования вакцинироваться под угрозой увольнения показали атмосферу запугивания в Чечне

    Аудиозапись, где представитель системы здравоохранения требует от медработников детских садов Надтеречного района обеспечить явку сотрудников в поликлинику для вакцинации и сопровождает свои слова угрозами увольнений, отражает атмосферу запугивания, сложившуюся в Чечне, считает Светлана Ганнушкина. Подлинность записи пока не доказана, однако в республике давно сложилась практика, когда спущенные сверху указания выполняются на местах любой ценой, отметили Руслан Кутаев и Оюб Титиев.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи