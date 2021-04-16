Восемь школьников получили ожоги глаз на уроке в Крымске

16 апреля 2021, 22:38

Старшеклассники обратились к врачам с жалобами на ожоги глаз после написания итогового сочинения в учебном классе в Крымске, где работала бактерицидная лампа, сообщила прокуратура Краснодарского края.

По данным прокуратуры, 15 апреля ученики старших классов писали итоговое сочинение в учебном классе при включенной бактерицидной лампе. В результате они получили обратились в частную клинику с жалобами на покраснение глаз, кожи век, слезотечение, врачи диагностировали ожоги первой степени роговицы глаз, утверждает надзорное ведомство.

"Количество пострадавших в настоящий момент восемь человек. В аудитории находилось 13 учеников и двое учителей", - сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края на своем сайте. Следователи полагают, что лампу в классе поставила заместитель директора школы.

В министерстве образования, науки и молодежной политики пояснили, что на уроке в классе работала кварцевая лампа вместо рециркулятора. Проводится служебная проверка, виновные в произошедшем сотрудники школы "будут наказаны вплоть до увольнения", привели сообщение сотрудника министерства "Кубанские новости".

По решению администрации Крымского района 17 апреля для 13 детей организуют прием офтальмолога, а в случае необходимости их дообследуют в краевой офтальмологической клинике, информировал сотрудник ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 15 апреля прокуратура Краснодарского края сообщила о вспышке кишечной инфекции среди учеников школы в Белоглинском районе Кубани. Были госпитализированы 13 учеников, занятия в учебном заведении приостановили.