Аналитики указали на низкую предвыборную активность в Дагестане

15 апреля 2021, 21:27

Широкомасштабной агитационной предвыборной кампании в Дагестане не ведется, о начале агитации можно судить лишь по возросшей активности отдельных кандидатов и партий, указали автор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад, заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и политолог Эдуард Уразаев.

Как писал "Кавказский узел", выборная кампания в Дагестане началась с информационных атак на спикера парламента и мэра Махачкалы. Сами выборы депутатов народного собрания в сентябре будут проходить под особым контролем со стороны федерального центра, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Расстановка политических сил в парламенте республики после выборов не изменится, предположил политолог Эдуард Уразаев.

В единый день голосования 19 сентября в Дагестане запланированы выборы народного собрания республики седьмого созыва. Досрочные непрямые выборы главы Дагестана должны пройти не позднее 45 дней после избрания правомочного состава народного собрания республики, сообщил в октябре 2020 года со ссылкой на члена Центризбиркома России Евгения Шевченко ТАСС.

Каких-либо проявлений, указывающих на начало широкомасштабной агитационной предвыборной кампании в Дагестане нет, однако есть события, которые можно назвать предвыборными акциями отдельных кандидатов и партий, сказал корреспонденту "Кавказского узла" автор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

Политика Сергея Меликова, шаги, предпринимаемые руководителем региона в кадровой политике и в других сферах деятельности, не претерпели существенных изменений, отметил блогер. Это может говорить о том, что руководство республики не считает нужным рано начинать агитационную предвыборную кампанию, считает Асад. «Поведение Меликова не свидетельствует о начале предвыборной агитационной кампании", - сказал блогер. Он не исключил, что предвыборная кампания региональных властей начнется к концу апреля.

При этом глава региона пытается укомплектовать правительство республики, но формирование кабинета министров до сих пор продолжается, указал Асад.

Деятельность спикера народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова указывает на готовность политика участвовать в предстоящих выборах, считает блогер. Политические последствия от ранее опубликованного в сети интернет-ролика будут минимальными, Шихсаидов останется на политической сцене республики после сентябрьских выборов, уверен Асад.

В Дагестане вызвало возмущение пользователей соцсети видео, на котором запечатлен спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов и звучит похожий на его голос, призывающий устранить политических оппонентов, подбросив им патроны и наркотики. Сам Хизри Шихсаидов назвал видеоролик монтажом. Видео изучат ответственные за внутреннюю политику, пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Публикация видеоролика совпала с началом предвыборных процедур и формирования списков кандидатов в депутаты народного собрания Дагестана и Государственной думы от республики и ставила целью отстранить от этих процедур Шихсаидова, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и политолог.

Поверхностная агитационная предвыборная кампания в Дагестане началась, на это указывают инициативы отдельных депутатов, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Она выражается в том, что отдельно взятые депутаты от системных партий начали быть чуть ближе к народу, начали интересоваться его проблемами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов также отметил, что деятельность Меликова в рамках предвыборной кампании не изменилась, прежней осталась и кадровая политика руководителя региона. Работа Меликова идёт в обычном режиме на фоне приездов в Дагестан чиновников из федерального центра, сказал журналист.

Он считает, что Шихсаидов в любом случае останется на политической сцене Дагестана после осенних выборных процессов. "Шихсаидов как авторитетный политик без внимания властей не останется", - пояснил Магомедов.

Фигуры, претендующие на пост спикера народного собрания, ещё не обозначились, так как предвыборная кампания ещё в полной мере не началась, сказал он.

Депутаты от партии «Единая Россия» стали немного активнее проводить приемы граждан, некоторые средства массовой информации публикуют фамилии участников праймериз на мандаты в Госдуме России, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дагестанский политолог Эдуард Уразаев. "Один из них встретился с главредами республиканских средств массовой информации. Но все эти мероприятия можно отнести к неявной агитации", - считает он.

К действиям Сергея Меликова в рамках предвыборной кампании можно отнести отставки некоторых членов правительства Дагестана, которые входили в команды экс-глав республики Рамазана Абдулатипова и Владимира Васильева, отметил Уразаев. По мнению политолога, тем самым Сергей Меликов одновременно решает "задачи предвыборные и очистки от прежних ненадёжных кадров". "Не сказать, что на это был массовый запрос, но большинство политически активных граждан обновление кадров воспринимают положительно", - отметил Уразаев.

По мнению политолога, количество мероприятий, особенно с участием руководителей федеральных органов власти, указывает на возросшую активность Сергея Меликова. К мероприятиям в рамках предвыборной кампании можно отнести готовящуюся прямую линию с жителями на телеканале РГВК «Дагестан», указал Уразаев.

Кампания против спикера народного собрания Хизри Шихсаидова временно прекратилась, однако она "запомнилась", считает политолог. Шихсаидов "стал вести себя осторожно", ограничиваясь помощью жителям некоторых муниципалитетов в решении конкретных вопросов отдельных учреждений, отметил Уразаев. Он предположил, что с одинаковой вероятностью Шихсаидов может остаться председателем народного собрания Дагестана или покинуть кресло спикера парламента региона, переместившись в кресло депутата Госдумы. "Такое впечатление, что заключён пакт о ненападении. Но содержит ли он пункт о его продвижении в депутаты Госдумы России - неизвестно", - отметил политолог.

"Сообщение об ифтаре в джума-мечети Махачкалы, проведённом за счёт депутатов и с участием Хизри Шихсаидова, - это уже более явное предвыборное мероприятие", - считает Уразаев.

Народное собрание Дагестана организовало ифтар в «Шатре Рамадана», развёрнутом на территории центральной джума-мечети Махачкалы, говорится сегодня в сообщении на сайте Islamdag. Мероприятие посетили Муфтий республики шейх Ахмад Афанди и председатель народного собрания республики Хизри Шихсаидов. В коллективном ифтаре принимали участие депутаты народного собрания , а также верующие столицы. Финансовые расходы за ифтар взяли на себя депутаты народного собрания, отмечается в сообщении.

Напомним, 25 февраля депутат от КПФР Марат Асланов сложил свои полномочия на заседании Народного собрания Дагестана. Перед этим он сделал громкое заявление, в котором указал, что его не устраивает обстановка в республике. Поступок Асланова говорит о начавшейся предвыборной гонке в республике, указали тогда заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Тезисы Асланова поддерживают многие его коллеги в парламенте, однако редко кто из депутатов решается озвучить их с трибуны, отметил главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.