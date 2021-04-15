Мэр Геленджика сообщил об обысках в администрации

15 апреля 2021, 13:00

Сотрудники полиции проводят следственные действия в кабинетах трех сотрудников мэрии Геленджика, сообщил мэр города Алексей Богодистов.

По словам главы города, сам он выехал на совещание в краевую администрацию.

"По дороге коллеги сообщили, что в кабинетах трех сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника", - написал Богодистов на своей странице в Telegram-канале в 11.32 мск.

На сайтах МВД по Краснодарскому краю и регионального Следкома информации о проверках в мэрии Геленджика к 13.40 мск нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале оперативные мероприятия прошли в семи муниципалитетах Кубани и департаменте краевой администрации. Правоохранительные органы опросили глав и сотрудников администраций, сообщил источник.