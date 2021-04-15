Сотрудники силовых структур в администрации Геленджика. Кадр видео с экран монитора видеонаблюдения в администрации Геленджика https://ren.tv/

15 апреля 2021, 13:00

Мэр Геленджика сообщил об обысках в администрации

Сотрудники полиции проводят следственные действия в кабинетах трех сотрудников мэрии Геленджика, сообщил мэр города Алексей Богодистов.

По словам главы города, сам он выехал на совещание в краевую администрацию.

"По дороге коллеги сообщили, что в кабинетах трех сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника", - написал Богодистов на своей странице в Telegram-канале в 11.32 мск.

Скриншот сообщения в Telegram-канале Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/220На сайтах МВД по Краснодарскому краю и регионального Следкома информации о проверках в мэрии Геленджика к 13.40 мск нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале оперативные мероприятия прошли в семи муниципалитетах Кубани и департаменте краевой администрации. Правоохранительные органы опросили глав и сотрудников администраций, сообщил источник.

Примечание:

"Глава района в Сочи арестован по делу о мошенничестве", "Источники сообщили об обысках в управлении культуры Сочи", "Три сотрудника вуза арестованы по делу о торговле дипломами на Кубани".

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