Силовики отпустили сотрудников краснодарского штаба Навального

14 апреля 2021, 20:27

Координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко и два сотрудника штаба освобождены после опроса в здании полиции.

Как писал "Кавказский узел", полиция задержала сегодня координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко и двух сотрудников штаба на выезде из города, когда они ехали в Геленджик для подготовки репортажа.

После задержания сотрудники штаба были доставлены для медицинского освидетельствования на наличие наркотиков, затем их привезли в здание УМВД по Краснодару для опроса, сообщила координатор штаба Анастасия Панченко в своем Telegram-канале.

Задержанным юридическую помощь оказывал адвокат Феликс Вертегель, сообщил адвокат Михаил Беньяш. "Спасибо адвокату Феликсу Вертегелю, что молнией примчался и не бросил", - написал Беньяш в своем Telegram-канале.

Все сотрудники штаба Навального в Краснодаре отпущены, сообщил сегодня в 18:22 мск Telegram-канал "Штаб Навального в Краснодаре".

"Кавказский узел" также сообщал, что руководитель махачкалинского штаба Навального Эдуард Атаев, пропавший 12 апреля, отбывает 10 суток административного ареста в Хасавюрте. Его помощник Мурад Манапов был арестован на трое суток по обвинению в мелком хулиганстве и вышел сегодня на свободу. Силовики отказались предоставить возможность Манапову связаться с родными и адвокатом и под давлением заставили подписать протокол, рассказал активист после освобождения.

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