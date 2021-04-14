Врачи констатировали скачок заражений коронавирусом в Грузии

14 апреля 2021, 01:43

Число зараженных коронавирусом в Грузии за сутки впервые с января превысило тысячу человек, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Вакцину от коронавируса получили более 22 000 человек, количество желающих привиться растет, особенно в Тбилиси, указала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля власти Грузии признали начало третьей волны коронавируса, отметив, что до 70 процентов заражений вызваны британским штаммом. Однако темпы вакцинации в несколько раз ниже намеченных, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта в 29 медучреждениях, на первом этапе она была доступна только для медработников. 25 марта вакцинация стала доступна для людей старше 65 лет, 5 апреля началась вакцинация лиц старше 55 лет.

В Грузии произошел первый с января скачок инфицирования коронавирусом — за последние сутки выявлено 1 374 новых случая коронавируса, сообщил 13 апреля глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. В последний раз в стране число инфицированных превысило тысячу 26 января, с тех пор число инфицированных постепенно снижалось, привело его слова "Новости Грузия".

Случаи инфицирования растут во всех регионах, отметил Гамкрелидзе. "На первом месте находится Тбилиси, далее следуют Самегрело-Земо Сванети, Аджария, Имеретия и другие регионы", — сказал он.

В Грузии с начала эпидемии подтверждено 290 129 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 278 251 человек, умерли - 3894, говорится в сообщении от 13 апреля на правительственном сайте Stopcov.ge.

Процесс вакцинации в Грузии идет медленно - с 15 марта по 13 апреля прививку от коронавируса сделали 22 090 человек, сообщил со ссылкой на премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили Спутник-Грузия".

Ранее грузинский совет иммунизации принял решение делать прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca только людям старше 55 лет. Решение приняли после заключения Европейского агентства лекарственных средств о связи вакцины AstraZeneca с риском возникновения побочных действий у молодых людей и лиц среднего возраста, пояснила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Европейское агентство по лекарственным средствам признало, что есть связь между вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca и случаями тромбоза. "Но нам еще предстоит понять, как это происходит", — привело 6 апреля слова главы департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери РИА "Новости".

В стране ежедневно увеличивается число желающих получить вакцину от коронавируса, несмотря на "тяжелое начало программы вакцинации" в связи с гибелью медсестры", сказала она. "Потребовалось определенное время после трагического случая... чтобы восстановить доверие к вакцинации. Ежедневно растет количество желающих привиться, в особенности, в Тбилиси. Нужно увеличить активность в регионах", - сказала она.

В Тбилиси 19 марта скончалась впавшая в кому 27-летняя медсестра из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети). Она умерла из-за анафилактического шока, который развился после сделанной 18 марта прививки вакциной компании AstraZeneca, предположили врачи. МВД Грузии начало расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, трем сотрудникам клиники, где ей была сделана прививка, предъявлены обвинения в даче ложных показаний. Суд в Тбилиси освободил под залог трех сотрудников Ахалцихской клиники, обвиненных в даче ложных показаний по делу о смерти медсестры после вакцинации. Сторона защиты подала ходатайство о приобщении к делу записей камер наблюдения, установленных в клинике.

Жители Тбилиси объяснили нежелание прививаться

Многие жители Тбилиси старше 55 лет рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что опасаются делать прививку от коронавируса.

"Делать прививку не буду... Я не нахожусь на улице столько времени, чтобы успеть заразиться инфекцией. К нам в гости приходят люди, в состоянии здоровья которых мы не сомневаемся", - сказал пенсионер Георгий.

Пенсионер Сергей сказал, что прививку не станет делать, так как у него к ней имеются противопоказания.

Пенсионерка Анна рассказала, что страдает несколькими хроническими заболеваниями, поэтому прививку делать не будет. К тому же о вакцине AstraZeneca много негативной информации. "Все мои соседи отказываются делать прививку - боятся тромбоза, в СМИ эту вакцину ругают... страшно применять такую вакцину", - сказала Анна.

Домохозяйка Марина рассказала, что опасается делать прививку от коронавируса, так как ранее перенесла онкологическое заболевание, а также страдает аллергией. "Я предпочитаю перенести коронавирус, чем последствия от прививки, которые могут возникнуть", - сказала она.

Оператор Гиви не хочет делать прививку от коронавирруса теми вакцинами, которые закупила Грузия. Он сказал, что согласен делать прививку только вакциной российского производства "Спутник".

Бухгалтер Нино сказала, что ей придется привиться, так как она общается с большим количеством людей. Она опасается, что не сможет без прививки выехать за границу. Нино отметила, что согласна привиться только вакциной Pfizer, а к AstraZeneca у нее настороженное отношение после смерти медсестры.

В Грузию в начале марта поступила партия вакцины AstraZeneca, в конце марта - партия доз вакцины Pfizer. Также Грузия получила китайскую вакцину, которую пока не применяют, поскольку она пока не прошли авторизацию.

Врач Луара сказала, что планирует привиться, но пока не решила, когда и какой вакциной. Она пояснила, что в ноябре перенесла коронавирус, и у нее еще сохраняется естественный иммунитет. Кроме того, между прививкой после перенесенной болезни должно пройти 120 дней, указала врач.

Приведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Тбилиси.