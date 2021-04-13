Британский штамм коронавируса выявлен у девяти жителей Ростовской области

13 апреля 2021, 20:42

Все инфицированные британским штаммом коронавируса не выезжали за границу, сообщил сегодня глава областного Роспотребнадзора. Губернатор Ростовской области заявил о готовности вводить новые ограничения в регионе, если этого потребует ситуация.

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря 2020 года. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый штамм, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Жители Ростовской области, у которых обнаружили британский штамм новой коронавирусной инфекции, не выезжали за границу, заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба.

"Нами проводится мониторинг изменчивости циркулирующих штаммов. В регионе выявлено девять таких случаев. Все измененные мутанты. Это британская линия. В Шахтах и в Таганроге по два таких пациента. По одному в Кашарском, Мясниковском, Семикаракорском, Каменске и Ростове-на-Дону", - привело его слова Donday.

Ростовская область находится на грани нового скачка по заболеваемости населения, заявил сегодня глава региона Василий Голубев. "Кто-то думает, что мы не рискнем вводить ограничения? Ради здоровья жителей области мы на это пойдем на тех или иных территориях", - процитировала слова губернатора "Ростов газета". За сутки в Ростовской зафиксировано 236 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 83 956. За сутки умерли 19 пациентов, с начала пандемии скончались 3796 человек, сообщил сегодня оперштаб Ростовской области.

Первый предположительно заразившийся британским штаммом был выявлен в конце января 2021 года. Британский штамм коронавируса заподозрили у прилетевшего из Англии в Ростовскую область пассажира с отрицательным тестом на COVID-19. В региональной лаборатории результаты оказались положительными, проинформировал портал "Ростовская область сегодня".

Ранее сообщалось, что в середине марта в Ростовской области выявили два случая мутации COVID-19, похожих на британский штамм. Оба жители региона, у которых они были выявлены, не выезжали за границу, сообщил сегодня "Интерфакс".

Как писал "Кавказский узел", узких специалистов в больницах Ростовской области не хватает, детям и взрослым приходится ехать за медпомощью в Ростов-на-Дону либо обращаться в частные клиники, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" жители Гуково, Зверево и Красносулинского района. Руководство больниц подтвердило, что в регионе существуют кадровые проблемы. Дефицит персонала, в частности, возник в связи с переходом ряда специалистов в коронавирусные госпитали, сообщили 25 марта в региональном Минздраве.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".