"Гринпис" раскритиковал планы строительства в Сочи курорта "Долина Васта"

13 апреля 2021, 06:44

Строительство нового горнолыжного курорта "Долина Васта" в Сочи незаконно, заявило российское отделение природоохранной организации "Гринпис". Возведение нового горнолыжного курорта на землях Сочинского национального парка приведет к разрушению природных комплексов, уже пострадавших от застройки и расширения существующих курортов, считают экологи.

По мнению экологов, принятый в 2018 году федеральный закон №321 запрещает на территориях национальных парков строить капитальные спортивные объекты и необходимую для этих объектов инфраструктуру.

"Конечно, есть вероятность, что лоббисты застройки Сочинского национального парка и других ООПТ попробуют ещё раз ослабить законодательство в этой сфере", - заявил Михаил Крейндлин, руководитель программы "Гринпис" по особо охраняемым природным территориям.

Он напомнил, что ранее несколько членов Совета Федерации и депутатов Госдумы внесли законопроект, в первой редакции позволявший вырезать из национальных парков любые территории. "Против него выступили более 110 тысяч граждан России, Совет по правам человека, Общественная палата и даже профильный комитет Думы. В результате нормы об изъятии земель нацпарков из законопроекта исключили. Надеемся, последующие попытки постигнет та же судьба. А горнолыжные курорты можно строить вне особо охраняемых природных территорий в других регионах, развитие которых не менее важно для нашей страны, чем Краснодарский край", - считает Михаил Крейндлин.

Российское отделение "Гринпис" следит за развитием ситуации в Сочинском национальном парке и намерено не допустить разрушения последних сохранившихся природных территорий Западного Кавказа, говорится в сообщении от 12 апреля на официальном сайте отделения международной некоммерческой организации Greenpeace в России.

Ранее, в начале апреля, стало известно, что государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "Интеррос" и компания "Васта Дискавери" подписали соглашение о взаимодействии для реализации проекта по созданию всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи. Общий объем инвестиций в проект оценивается инициаторами в сумму около 80 миллиардов рублей. Источниками финансирования станут собственные и заемные средства, а инженерная и транспортная инфраструктура для проекта будет построена за счет бюджетных источников. Проект намерены реализовать за четыре года.

На территории Сочинского национального парка инвесторы хотят построить центр бальнеологии и курортологии, а также горнолыжный центр. Планируется открыть санаторий, пансионаты, СПА-отели и водолечебницу с минеральными бюветами. Появятся 80 километров трасс для горнолыжного отдыха и несколько подъемников общей протяженностью 13 километров, ожидаемый туристический поток - 1,5 миллиона человек в год. "Долина Васта" обеспечит 2,5 тысячи новых рабочих мест, а с учетом развития сопутствующих сервисов - до 5 тысяч, говорится в размещенном 8 апреля на сайте корпорации "ВЭБ.РФ" пресс-релизе.

Существует законная процедура передачи земель национального парка из государственной в муниципальную собственность для реализации каких-либо проектов, считает управляющий партнер адвокатского бюро "Домащенко и партнеры" Роман Домащенко.

"Муниципалитет в пределах своих полномочий будет иметь право эту землю предоставить. Но с учетом того, что это однозначно рекреационные земли, для того, чтобы там построить спортивное сооружение, будут проведены все необходимые экологические экспертизы, и инвестор получит официальное разрешение. Да, оформление займет от года до двух, потому что только передача участка может занять около года. Но без соответствующих документов никто сейчас никакой стройки не начнет», - процитировал 12 апреля Романа Домащенко "Коммерсант".

"Даже несмотря на то, что это нацпарк, строительство все равно возможно. Все зависит от того, какая это зона. Там тоже есть определенная градация – для чего эта земля конкретно выделена, под эксплуатацию каких объектов. Перевести одно в другое можно, но нужна высшая политическая воля. Тем не менее, утверждать, что это однозначно незаконная деятельность, нельзя", - считает Роман Кабанов.