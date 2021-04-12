12 апреля 2021, 19:46
Человек погиб при обрушении здания на Ставрополье
Один человек погиб, еще один находится под завалами обрушившегося склада в поселке Предгорного района Ставропольского края, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, неиспользуемый склад обрушился в поселке Неженский на улице Тепличная.
В результате обрушения один человек погиб, еще один находится под завалами. Проводятся аварийно-спасательные работы, пишет со ссылкой на ГУ МЧС по Ставропольскому краю "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в марте обрушилась стена неэксплуатируемого здания санатория "Кисловодск", где проводилась масштабная реконструкция. При разборе завалов спасатели обнаружили труп мужчины.
"Жильцы пятиэтажки были эвакуированы на Ставрополье после взрыва", "Серия землетрясений на Северном Кавказе последовала за подземным толчком в Дагестане", "Занятия в школе на Ставрополье прекращены после разрушения крыши".
12 апреля 2021, 20:49
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Суд отложил заключительные выступления по делу главы Исламской партии Азербайджана
Заседание, на котором должны были выступить с заключительной речью обвиняемые и защита по делу врио главы Исламской партии Азербайджана Ильхама Алиева, отложено из-за болезни одного из судей. Ранее прокурор предложил приговорить Алиева к 18 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.
12 апреля 2021, 20:41
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Юристы заявили об отсутствии информации о расследовании гибели Бакшеева
Юристы-заявители по делу о гибели Дмитрия Бакшеева в туберкулезной больнице ФСИН в Ростове-на-Дону добились возбуждения уголовного дела по факту его смерти. Однако супруга умершего не признана потерпевшей, и о ходе расследования не сообщается, заявила юрист Юлия Федотова.
12 апреля 2021, 19:35
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Соборная мечеть в Нальчике возобновила работу
В связи с наступлением месяца Рамадан Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии открыло после ремонта Соборную мечеть Нальчика. С учетом социальной дистанции одновременно в мечети могут находиться не более 800 человек, сообщили в муфтияте.
12 апреля 2021, 19:32
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Глава Минтуризма Дагестана уволен после ареста
Временно исполняющий обязанности министра туризма Дагестана Расул Ибрагимов, арестованный по делу о хищении 620 миллионов рублей, освобожден от должности.
12 апреля 2021, 18:50
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Жители махачкалинской многоэтажки эвакуированы из-за пожара
Около 150 человек эвакуированы из горящего одиннадцатиэтажного дома в Махачкале. По предварительным данным, сгорели три квартиры, сообщило МЧС.
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12 апреля 2021, 19:32
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Правозащитники обжаловали отказ расследовать внесудебные казни в Чечне
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