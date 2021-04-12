12 апреля 2021, 19:46

Человек погиб при обрушении здания на Ставрополье

Один человек погиб, еще один находится под завалами обрушившегося склада в поселке Предгорного района Ставропольского края, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, неиспользуемый склад обрушился в поселке Неженский на улице Тепличная.

В результате обрушения один человек погиб, еще один находится под завалами. Проводятся аварийно-спасательные работы, пишет со ссылкой на ГУ МЧС по Ставропольскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в марте обрушилась стена неэксплуатируемого здания санатория "Кисловодск", где проводилась масштабная реконструкция. При разборе завалов спасатели обнаружили труп мужчины.

Примечание:

"Жильцы пятиэтажки были эвакуированы на Ставрополье после взрыва", "Серия землетрясений на Северном Кавказе последовала за подземным толчком в Дагестане", "Занятия в школе на Ставрополье прекращены после разрушения крыши".

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