Человек погиб при обрушении здания на Ставрополье

12 апреля 2021, 19:46

Один человек погиб, еще один находится под завалами обрушившегося склада в поселке Предгорного района Ставропольского края, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, неиспользуемый склад обрушился в поселке Неженский на улице Тепличная.

В результате обрушения один человек погиб, еще один находится под завалами. Проводятся аварийно-спасательные работы, пишет со ссылкой на ГУ МЧС по Ставропольскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в марте обрушилась стена неэксплуатируемого здания санатория "Кисловодск", где проводилась масштабная реконструкция. При разборе завалов спасатели обнаружили труп мужчины.