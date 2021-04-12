Дома и на рабочем месте бывшего замглавы Минздрава КБР проведены обыски. 12 апреля 2021 г. Скриншот видео "МВД МЕДИА" https://www.youtube.com/watch?v=RIux115MLNA

12 апреля 2021, 15:34

Следствие оценило ущерб по делу чиновника из Кабардино-Балкарии в 17 миллионов

Силовики выявили завышение стоимости контракта по модернизации системы здравоохранения Кабардино-Балкарии на 12 миллионов рублей и оплату неоказанных услуг на 4,9 миллионов рублей. Дома и  на рабочем месте бывшего замглавы Минздрава проведены обыски, сообщило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии.

В отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарии началось расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, сообщило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии.

"В 2014 году в рамках региональной целевой программы модернизации системы здравоохранения между Минздравом КБР и филиалом ПАО "Ростелеком" был заключен госконтракт на 18 миллионов по обслуживанию регионального сегмента Единой государственной системы в сфере здравоохранения (РС ЕГИСЗ)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

После окончания работ замминистра подписал акты сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которых "Ростелекому" была перечислена оплата. денежные средства. Оперативники установили, что стоимость работ, заявленных в госконтракте, была завышена на 12 миллионов рублей, а в 23 медицинских организациях услуги по сервисному обслуживанию 4,9 миллиона не были оказаны, ущерб составил 16,9 миллиона рублей, проинформировало республиканское МВД.

Дома и на работе у подозреваемого и свидетелей по делу состоялись обыски, проинформировал "Интерфакс".

На опубликованном сегодня в YouTube-канале "МВД Медиа" видео видно, как полицейский показывает бумаги мужчине, лицо которого скрыто. Силовики провели обыски в здании Минздрава, на кадрах видно как в одном из кабинетов один из силовиков изучает содержимое компьютера, второй перебирает бумаги, третий заполняет документы. Обыск состоялся и дома у подозреваемого - силовики обследовали машину Toyota, а также провели обыск внутри дома.

Видеоролик набрал к 15:06 мск 102 просмотра.

Часть 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", предприниматель из Кабардино-Балкарии подозревается в завышении стоимости работ по рекультивации земель в трех районах республики. Ущерб бюджету составил 24 миллиона рублей, сообщило 21 февраля следствие.

Примечание:

"Главный судебный пристав Кабардино-Балкарии попал под следствие", "Отменен оправдательный приговор Мурадину Мисирову", ""Ростелеком" назвал причину обысков в Кабардино-Балкарии".

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