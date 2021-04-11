Популярность вакцинации в Грузии осталась низкой на фоне роста числа заражений COVID-19

11 апреля 2021, 21:00

Власти Грузии признали начало третьей волны коронавируса, причем до 70% заражений вызваны британским штаммом. Однако темпы вакцинации в несколько раз ниже намеченных, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Как сообщал "Кавказский узел", распространение коронавируса в Грузии происходило на фоне отказа большей части населения от вакцинации, которая началась 15 марта. Власти не предпринимают необходимые действия, чтобы переломить эту ситуацию, а при отсутствии коллективного иммунитета эпидемия коронавируса в стране может продлиться до 2030 года, заявили 8 апреля опрошенные "Кавказским узлом" специалисты в области здравоохранения.

В Грузии распространяется британский штамм коронавируса

В Грузии начинается третья волна коронавируса, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. "В стране, можно сказать, начинается третья волна (коронавируса), если не сможем сдержать, соблюдая правила и рекомендации", - приводит слова Гамкрелидзе "Интерпрессньюс" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Большинство заражений вызваны британским штаммом коронавируса, сообщил сегодня Гамкрелидзе "Рустави 2". "От 50% до 70% заболеваний коронавирусом в Грузии вызваны британским штаммом", - подчеркнул он.

В Грузии ежедневно фиксируется более 600 случаев коронавируса. "Происходит постепенное, а не скачкообразное ухудшение, но если мы не будем строго следовать правилам и обеспечивать их максимальное соблюдение, тогда существует высокий риск повсеместного распространения. У нас уже есть кластерное распространение, и мы можем получить широкомасштабную эпидемию, как это было в ноябре-декабре", — заявил Гамкрелидзе сегодня в эфире "Первого канала".

"При отсутствии плана управления пандемией на 2021 год, таком уровне вакцинации, таком уровне коррупции, двойных стандартах ограничений, сознательном бездействии правительства мы не пропустим третью волну (коронавируса)!" - написал на своей странице в Facebook эксперт здравоохранения Серго Чихладзе.

Жители Грузии не спешат вакцинироваться

Число желающих пройти вакцинацию остается низким. "В апреле-мае нам нужно вакцинировать не менее 3000-4000 человек в день, а прививки за последние две недели в среднем делали около 1100 человек в день. К сожалению, активность низкая. Населению нужно постоянно рассказывать, что другого способа победить эту эпидемию, кроме вакцинации, не существует. Если до конца года мы вакцинируем 60% взрослого населения, то эпидемия в стране закончится", - заявил Гамкрелидзе в эфире "Общественного вещателя".

Вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта в 29 медучреждениях, на первом этапе она была доступна только для медработников. 25 марта вакцинация стала доступна для людей старше 65 лет, 5 апреля началась вакцинация лиц старше 55 лет.

Прививку против коронавируса в Грузии сделали 16 694 человека, сообщил Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья. По данным центра, в день делают прививки в среднем 1457 человек, однако ведомство не проинформировало, сколько человек были вакцинированы вакциной Pfizer и сколько AstraZeneca.

В Грузию в начале марта поступила партия вакцины AstraZeneca, в конце марта - партия доз вакцины Pfizer. Также Грузия получила китайскую вакцину, которую пока не применяют, поскольку она пока не прошли авторизацию.

Ухудшение эпидемиологической ситуации правительство связывает с низким процентом ношения масок, однако в последние дни в социальных сетях появились видео вечеринок в ночных клубах, которые должны быть закрыты.

Инспекция труда выписала сегодня штрафы на 22 тысячи лари (около 6 470 долларов США по курсу на 11 апреля) за проведение масштабного светского мероприятия на улице монаха Габриэля Салози в Тбилиси."Инспекция труда применила санкцию", - рассказал начальник инспекции Бека Перадзе в эфире телекомпании "Формула". По его словам, физические лица были оштрафованы на 2000 лари (приблизительно 600 долларов США), а юридические - на 10 000 лари (приблизительно 3 000 долларов США).

Отметим, 13 марта в Грузию прибыли 43 200 доз вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca. Медработники в Тбилиси 14 марта выступили против использования этой вакцины, Некоторые страны приостановили вакцинацию препаратом из-за возможных побочных эффектов, заявили они. 19 марта в Тбилиси скончалась впавшая в кому 27-летняя медсестра из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети). Она умерла из-за анафилактического шока, который развился после сделанной 18 марта прививки вакциной AstraZeneca, предположили врачи. МВД Грузии в связи с этим начало расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, трем сотрудникам клиники, где была сделана прививка, предъявлены обвинения в даче ложных показаний.

43 школы остаются на дистанционном обучении

На этой неделе зафиксирован рост числа случаев заражения в школах, сообщило Министерство образования Грузии. С 5 по 10 апреля в ходе тестирования COVID-19 подтвердился у 0,04% школьников и у 0,2% учителей и административного персонала школ. "43 школы и 174 отдельных класса остаются на дистанционном режиме обучения. Увеличилось число учителей, относящихся к группе риска, изъявивших желание работать дистанционно. На данном этапе дистанционно уроки проводят 98 учителей по всей стране", — перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение на сайте министерства.

В Аджарии закрыты пять школ и один детский сад в связи с заражением детей и педагогов коронавирусом, на онлайн-обучение переведено до 20 классов, сообщило сегодня "Аджара ТВ".

В Грузии за сутки выявлено 707 новых случаев коронавируса, выздоровели 592 человека, умерли восемь пациентов. С начала пандемии зафиксировано 288 396 случаев заражения коронавирусом, 3877 человек скончались, выздоровели 277 303 пациента. В режиме карантина находятся 198 человек, в больницах — 2 298 пациентов, говорится в сообщении на правительственном сайте stopcov.ge.

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено – в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".