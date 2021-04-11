11 апреля 2021, 17:25

Уроженец Южного Кавказа арестован в Петербурге за стрельбу на свадьбе

Суд в Петербурге постановил заключить под стражу уроженца Южного Кавказа Шаига Мамедова, обвиненного в хулиганстве за стрельбу из окна машины свадебного кортежа.

Красносельский райсуд Санкт-Петербурга постановил арестовать до 8 июня Шаига Мамедова, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ), сообщила сегодня объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Как полагает следствие, около 16.50 [мск] 09.04.2021 Мамедов, находясь в автомобиле у дома 14 по ул. Летчика Лихолетова, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвел не менее 8 выстрелов из неустановленного предмета, используемого в качестве оружия, чем грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале пресс-службы.

Часть 2 статьи 213 УК РФ предусматривает штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, до пяти лет принудительных работ либо до семи лет лишения свободы.

По словам очевидца, мужчина стрелял в воздух из машины свадебного кортежа на выезде из двора дома, информирует сегодня 78.ru. Согласно данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, обвиняемый – 34-летний "уроженец закавказского государства", гендиректор стройкомпании.

"Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Оружие было изъято, а стрелок доставлен в территориальный отдел полиции", - цитирует сотрудника пресс-службы издание.

Примечание:

"Прокуратура Чечни заинтересовалась роликом со стрельбой девушки из пистолета", "Пользователи соцсетей призвали силовиков отчитать участников свадьбы в Нальчике", "Пользователей соцсети возмутила стрельба на свадьбе в Чечне".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 апреля 2021, 19:23

11 апреля 2021, 18:24

  • Выборы в Абхазии проходят на фоне политической апатии кандидатов и избирателей

    В Абхазии, где сегодня проходят выборы в органы местного управления, членам избиркомов приходится пользоваться фонариками и свечами из-за перебоев со светом, при этом в некоторых округах выборы уже признаны состоявшимися, сообщили в районных комиссиях. Кандидаты в депутаты фактически не вели агитационную кампанию, а многие из молодых кандидатов восприняли выборы как трамплин для политической карьеры, указали журналисты Изида Чания и Инал Хашиг.

11 апреля 2021, 16:45

11 апреля 2021, 15:49

  • 1 Чеченский активист объяснил подоплеку депортации Гадаева из Франции

    Поводом для депортации Магомеда Гадаева из Франции стал незначительный инцидент на фоне особого внимания властей страны к чеченской диаспоре, рассказал сотрудник "Ассамблеи чеченцев Европы". Правозащитная организация Amnesty International 10 апреля потребовала от президента Франции отменить депортацию Гадаева.

11 апреля 2021, 14:50

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи