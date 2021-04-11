Уроженец Южного Кавказа арестован в Петербурге за стрельбу на свадьбе

11 апреля 2021, 17:25

Суд в Петербурге постановил заключить под стражу уроженца Южного Кавказа Шаига Мамедова, обвиненного в хулиганстве за стрельбу из окна машины свадебного кортежа.

Красносельский райсуд Санкт-Петербурга постановил арестовать до 8 июня Шаига Мамедова, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ), сообщила сегодня объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Как полагает следствие, около 16.50 [мск] 09.04.2021 Мамедов, находясь в автомобиле у дома 14 по ул. Летчика Лихолетова, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвел не менее 8 выстрелов из неустановленного предмета, используемого в качестве оружия, чем грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале пресс-службы.

Часть 2 статьи 213 УК РФ предусматривает штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, до пяти лет принудительных работ либо до семи лет лишения свободы.

По словам очевидца, мужчина стрелял в воздух из машины свадебного кортежа на выезде из двора дома, информирует сегодня 78.ru. Согласно данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, обвиняемый – 34-летний "уроженец закавказского государства", гендиректор стройкомпании.

"Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Оружие было изъято, а стрелок доставлен в территориальный отдел полиции", - цитирует сотрудника пресс-службы издание.