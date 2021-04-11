33 пациента с COVID-19 помещены в реанимации больниц Кабардино-Балкарии

11 апреля 2021, 16:45

В Кабардино-Балкарии 242 пациента с коронавирусом размещены в стационарах, из них 33 в реанимационных отделениях, сообщил республиканский оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", с 1 апреля в Кабардино-Балкарии отменена обязательная самоизоляция для работающих людей старше 65 лет, а также разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 100 человек. Ранее, 17 февраля, власти сняли запрет на работу кафе и ресторанов, введенный в связи с пандемией. 4 апреля Минздрав сообщил, что в Нальчике закрылся госпиталь для пациентов с коронавирусом, и Центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями, где работал госпиталь, возвращается к штатному режиму работы. В республике остались два госпиталя для пациентов с коронавирусом – на базе клинической больницы №1 в Нальчике, а также в Нарткале, они рассчитаны на 310 коек.

К 31 марта коронавирус подтвердился в Кабардино-Балкарии у 22 792 человек, из них 418 умерли. Прививки от коронавируса вакциной "Sputnik V" сделали к 31 марта почти 16 тысяч человек, сообщил Минздрав республики.

К 11 апреля в Кабардино-Балкарии подтвержден 23 221 случай заражения коронавирусом, из них 34 за сутки, сообщил сегодня республиканский оперштаб.

"Из числа заболевших выздоровели 22 245 (за сутки +49), умерли – 431 (за сутки +0). В госпиталях получают медицинскую помощь 242 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях – 33 человека. Всего в двух госпиталях развёрнуто 310 коек", - говорится в публикации на странице оперштаба в Instagram.

По данным республиканского Минздрава, к 6 апреля в регион поставлено 28 952 дозы вакцины "Спутник-V". "От новой коронавирусной инфекции привито порядка 18 600 жителей Кабардино-Балкарии, в том числе завершили вакцинацию более 11 500 человек. Жители республики могут привиться бесплатно в одном из 50 функционирующих в КБР пунктов вакцинации", - говорится в сообщении, размещенном в тот же день на странице министерства в Instagram. Более свежие данные о ходе вакцинации не опубликованы, по состоянию на 16.40 мск, на сайте и в Instagram аккаунте Минздрава.

Напомним, 1 марта возобновила плановый прием пациентов городская клиническая больница № 2 в Нальчике после закрытия отделения для работы с зараженными коронавирусом. Последний пациент с COVID-19 был выписан из этой больницы 9 февраля.

12 февраля в Прохладном прекратил работу госпиталь для пациентов с коронавирусом в Центральной райбольнице. "По завершении подготовительных мероприятий в Центральной районной больнице муниципалитета, на базе которой действовал госпиталь, начнется приём пациентов для оказания помощи в плановом порядке", – сообщил тогда Минздрав.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".