11 апреля 2021, 16:45

33 пациента с COVID-19 помещены в реанимации больниц Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии 242 пациента с коронавирусом размещены в стационарах, из них 33 в реанимационных отделениях, сообщил республиканский оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", с 1 апреля в Кабардино-Балкарии отменена обязательная самоизоляция для работающих людей старше 65 лет, а также разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 100 человек. Ранее, 17 февраля, власти сняли запрет на работу кафе и ресторанов, введенный в связи с пандемией. 4 апреля Минздрав сообщил, что в Нальчике закрылся госпиталь для пациентов с коронавирусом, и Центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями, где работал госпиталь, возвращается к штатному режиму работы. В республике остались два госпиталя для пациентов с коронавирусом – на базе клинической больницы №1 в Нальчике, а также в Нарткале, они рассчитаны на 310 коек.

К 31 марта коронавирус подтвердился в Кабардино-Балкарии у 22 792 человек, из них 418 умерли. Прививки от коронавируса вакциной "Sputnik V" сделали к 31 марта почти 16 тысяч человек, сообщил Минздрав республики.

К 11 апреля в Кабардино-Балкарии подтвержден 23 221 случай заражения коронавирусом, из них 34 за сутки, сообщил сегодня республиканский оперштаб.

"Из числа заболевших выздоровели 22 245 (за сутки +49), умерли – 431 (за сутки +0). В госпиталях получают медицинскую помощь 242 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях – 33 человека. Всего в двух госпиталях развёрнуто 310 коек", - говорится в публикации на странице оперштаба в Instagram.

По данным республиканского Минздрава, к 6 апреля в регион поставлено 28 952 дозы вакцины "Спутник-V". "От новой коронавирусной инфекции привито порядка 18 600 жителей Кабардино-Балкарии, в том числе завершили вакцинацию более 11 500 человек. Жители республики могут привиться бесплатно в одном из 50 функционирующих в КБР пунктов вакцинации", - говорится в сообщении, размещенном в тот же день на странице министерства в Instagram. Более свежие данные о ходе вакцинации не опубликованы, по состоянию на 16.40 мск, на сайте и в Instagram аккаунте Минздрава.

Напомним, 1 марта возобновила плановый прием пациентов городская клиническая больница № 2 в Нальчике после закрытия отделения для работы с зараженными коронавирусом. Последний пациент с COVID-19 был выписан из этой больницы 9 февраля.

12 февраля в Прохладном прекратил работу госпиталь для пациентов с коронавирусом в Центральной райбольнице. "По завершении подготовительных мероприятий в Центральной районной больнице муниципалитета, на базе которой действовал госпиталь, начнется приём пациентов для оказания помощи в плановом порядке", – сообщил тогда Минздрав.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Имамы юга России обсудили вакцину "Спутник V", "Госпиталь для пациентов с COVID-19 закрыт в Тереке", "Подготовка к хаджу на Северном Кавказе проходит в условиях неопределенности".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 апреля 2021, 19:23

11 апреля 2021, 18:24

  • Выборы в Абхазии проходят на фоне политической апатии кандидатов и избирателей

    В Абхазии, где сегодня проходят выборы в органы местного управления, членам избиркомов приходится пользоваться фонариками и свечами из-за перебоев со светом, при этом в некоторых округах выборы уже признаны состоявшимися, сообщили в районных комиссиях. Кандидаты в депутаты фактически не вели агитационную кампанию, а многие из молодых кандидатов восприняли выборы как трамплин для политической карьеры, указали журналисты Изида Чания и Инал Хашиг.

11 апреля 2021, 17:25

11 апреля 2021, 15:49

  • 1 Чеченский активист объяснил подоплеку депортации Гадаева из Франции

    Поводом для депортации Магомеда Гадаева из Франции стал незначительный инцидент на фоне особого внимания властей страны к чеченской диаспоре, рассказал сотрудник "Ассамблеи чеченцев Европы". Правозащитная организация Amnesty International 10 апреля потребовала от президента Франции отменить депортацию Гадаева.

11 апреля 2021, 14:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи