КПП "Верхний Ларс". Фото пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии. https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/operativnye-sobytiya/4432026

11 апреля 2021, 10:30

Почти 350 грузовиков скопились на "Верхнем Ларсе"

Водители 348 большегрузов ожидают на КПП "Верхний Ларс" выезда из России по Военно-Грузинской дороге, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", с 21.20 мск 9 апреля Военно-Грузинская автодорога закрыта для всех автомобилей.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российской стороне границы образовалась очередь из 348 грузовиков, сообщил сегодня со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуаций МВД Грузии и главное управление МЧС России по Северной Осетии "Sputnik Армения".

Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" по-прежнему закрыт для всех машин, информировали сегодня спасатели. "Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации... до особого распоряжения", – сказано в сообщении на сайте управление МЧС России по Северной Осетии. Информации о числе водителей грузовиков, скопившихся в очереди контрольно-пропускном пункте, на сайте ведомства по состоянию на 10.00 мск нет.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" в 10.10 мск, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна. На выезде из России видна очередь из грузовиков и легковых машин, ее конца не видно из-за поворота дороги. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда идет снег с дождем при температуре воздуха + 2 градуса, скорость ветра - три метра в секунду. В ночь на 12 апреля осадки не прекратятся, похолодает до -2, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты", "Транскам открыт для движения транспорта", "Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня".

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