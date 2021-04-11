Почти 350 грузовиков скопились на "Верхнем Ларсе"

11 апреля 2021, 10:30

Водители 348 большегрузов ожидают на КПП "Верхний Ларс" выезда из России по Военно-Грузинской дороге, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", с 21.20 мск 9 апреля Военно-Грузинская автодорога закрыта для всех автомобилей.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российской стороне границы образовалась очередь из 348 грузовиков, сообщил сегодня со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуаций МВД Грузии и главное управление МЧС России по Северной Осетии "Sputnik Армения".

Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" по-прежнему закрыт для всех машин, информировали сегодня спасатели. "Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации... до особого распоряжения", – сказано в сообщении на сайте управление МЧС России по Северной Осетии. Информации о числе водителей грузовиков, скопившихся в очереди контрольно-пропускном пункте, на сайте ведомства по состоянию на 10.00 мск нет.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" в 10.10 мск, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна. На выезде из России видна очередь из грузовиков и легковых машин, ее конца не видно из-за поворота дороги. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".