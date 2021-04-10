10 апреля 2021, 20:28

Житель Баксана обвинен в ложном доносе после жалобы на полицейских

Передано в суд уголовное дело жителя Баксана, который пожаловался на то, что полицейские применили к нему физическую силу, сообщил сегодня Следком.

По версии следствия, ночью 2 декабря 2020 года обвиняемый прибыл в здание баксанского следственного отдела, где сообщил, что полицейские применили к нему физическую силу. При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. "В ходе проведения процессуальной проверки была установлена заведомая ложность поданного им заявления, после чего он сам признался, что сотрудники полиции в отношении него какого-либо насилия не применяли, а ссадину на плече он причинил себе сам", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Мужчина, согласно версии следователей, оговорил полицейских из мести за привлечение его к административной ответственности. Он обвинен по ч.2 ст.306 УК России (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Уголовное дело передано в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 306 УК России предусматривает максимально наказание в виде лишения свободы на три года.

Примечание:

"Житель Баксана добился поддержки от кассационного суда в тяжбе с силовиками", "Жертвы пыток пожаловались на силовиков омбудсмену в Северной Осетии", "Правозащитники призвали заключенных с Кавказа обнародовать факты пыток в колониях".

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