Песков отказался комментировать данные журналистов о доходах Кадырова

09 апреля 2021, 16:44

Кремль располагает более достоверными сведениями о доходах глав регионов, чем журналисты, поэтому публикации об имуществе Рамзана Кадырова и его окружения не дают повода для дополнительных проверок, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Кавказский узел" сообщал, что Рамзан Кадыров возглавил рейтинг губернаторов-долгожителей - его 14-летний стаж на посту главы Чечни с 8 апреля 2021 года является наибольшим среди руководителей российских регионов.

7 апреля издание "Проект" опубликовало расследование о недвижимости супруги Рамзана Кадырова и финалистки конкурса красоты Фатимы Хазуевой, которая пользуется благосклонностью главы Чечни. Хазуевой принадлежит роскошный особняк в центре Грозного, она же наряду с женой главы Чечни владеет квартирами в элитных жилых комплексах в Москве, следует из публикации. На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Без деклараций: элитное жилье близких Кадырова".

В Кремле не видят повода для дополнительных проверок доходов Рамзана Кадырова после публикаций в медиа, сопоставляющих его официальные декларации с реальным имущественным положением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Кремль получает информацию о доходах глав регионов от "соответствующих антикоррупционных подразделений" спецслужб, и их сведения "гораздо более достоверны, чем те данные, которые указываются в СМИ".

"Нет повода для дополнительных проверок, потому что те данные, которые главы регионов и государственные чиновники декларируют, они и так проверяются самым тщательным образом", - цитирует сегодня слова Пескова "Интерфакс".

На уточняющий вопрос о том, как соотносятся данные журналистских расследований и выводы проверяющих органов, Песков ответил, что не занимается "сверкой" и ориентируется на результаты специальных проверок, в ходе которых "тщательно проверяются" все активы, любая собственность, недвижимое имущество и инвестиции конкретного лица.

В июле 2020 года "Проект" опубликовал расследование об активах, которыми Рамзан Кадыров и его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов распоряжаются через номинальных владельцев. Стоимость этих активов исчисляется сотнями миллионов долларов, выяснили журналисты.

Журналисты многократно задавали Дмитрию Пескову различные вопросы, которые касаются деятельности Рамзана Кадырова. Они пришли к выводу, что пресс-секретарь Путина склонен уходить от ответов на вопросы о главе Чечни и "очень осторожен" в своих комментариях относительно него.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, не один раз вступал с Песковым в полемику, публично возражая ему. Последняя такая пикировка произошла у него с Песковым в середине марта, когда пресс-секретарю Путина задавали вопросы в связи с публикацией "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне. Ни один из российских губернаторов не позволяет себе высказывания, которые допускает Кадыров, обратили внимание опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" доступна биография Рамзана Кадырова. Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

