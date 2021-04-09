Защита исключила связь обысков в Сунже с делом Галаева

09 апреля 2021, 07:55

Обыски в Сунже, проведенные 6 апреля, не связаны с делом участника митинга в Магасе Тагира Галаева, сообщил его адвокат. Обыски проводились у однофамильца Галаева, предположил житель Сунжи Абдулла Даурбеков.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля жители рассказали об активности силовиков в Сунженском районе Ингушетии. К вечеру того же дня спецмероприятия были завершены. По информации источников, в Сунже силовики проводили обыски у участника митинга 26 марта 2019 года в Магасе. Он уточнил,что обыск проводился в домовладении Галаевых.

30 сентября 2020 года по делу о митинге в Магасе был задержан житель Ингушетии Тагир Галаев. Почти полтора месяца родственники не знали о его местонахождении. Ингушские правозащитники нашли его в СИЗО Нальчика после того, как другого арестованного участника митинга в Магасе перевели в старый корпус изолятора – там активист познакомился с Тагиром Галаевым и передал информацию о нем адвокатам. Тагир Галаев отвергает обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. У следствия нет никаких фактов, доказывающих вину Галаева, заявил его адвокат.

Силовики 6 апреля не проводили обыски в доме участника митинга в Магасе Тагира Галаева, рассказал его адвокат Мухтар Мишаев. "Тагир находится в больнице, на лечении. Насколько мне известно, обысков по месту его жительства не проводилось, его родственники не сообщали, что у них были какие-то обыски. Сам Тагир Галаев живет в Магасе по улице Назарбаева. Да, мне кто-то говорил, что на каком-то портале было написано, что якобы у родных Тагира Галаева проводились обыски 6 апреля, но точно не у моего подзащитного. Место обысков на этом портале указано в Сунже, возможно, это однофамильцы, и там был какой-то обыск, однако к Тагиру отношения никакого не имеют и он живет в Магасе", – сказал Мишаев корреспонденту "Кавказского узла".

В том, что обыски в Сунже проводились у Тагира Галаева также усомнился один из жителей Сунженского района Абдулла Даурбеков. "Я часто езжу на работу и по делам в Сунжу и обратно, в Галашки. Посты там стоят постоянно, дежурят. И в Нестеровке усилили. Слышал я от наших стариков, что в Сунже у наших родственников Галаевых проводили обыски. Близко с ними не знаком, видимся на свадьбах иногда, насколько мне известно, по улице Энгельса из Галаевых живет сын писателя, ныне покойного Галаева Хасана, а Тагира у них нет, есть Муслим. Причины обыска мне не известны, вроде там никого не арестовали, это не по митингу", – сказал Даурбеков корреспонденту "Кавказского узла".

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, требовавшие отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разгона акции на следующий день произошли стычки с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты активистов. Первые приговоры по их делам Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить в декабре 2019 года. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Напомним, что до ареста по делу о митинге в Магасе Тагир Галаев, 1987 года рождения, работал в сфере строительства. У арестованного четверо детей, один из которых инвалид, ребенку периодически необходимо лечение в московской клинике, рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В своих первоначальных показаниях Галаев не отрицал, что присутствовал на митинге в Магасе, но настаивал, что он никаких противоправных действий не совершал и насилия к представителям власти не применял. По словам адвоката, Галаев общественной деятельностью не занимался и на митинге оказался случайно.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей. Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".