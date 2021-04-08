Мухтарлы раскритиковал расследование своего похищения в Грузии

08 апреля 2021, 21:02

Генпрокуратура Грузии за пять лет не продвинулась в расследовании похищения, заявил азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, приехавший в Тбилиси, чтобы дать показания. Он уверен, что был похищен с согласия грузинских властей.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2017 года журналиста Афгана Мухтарлы, эмигрировавшего в Грузию, похитили и насильно доставили в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Однако 17 марта 2020 года суд смягчил наказание Мухтарлы, он был освобожден из заключения и приехал в Германию, где живут его близкие. Мухтарлы заявил, что не оставит профессию журналиста. Фактически Мухтарлы выдворили из страны, считает директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

В октябре 2020 года Мухтарлы собирался дать показания в прокуратуре Грузии, но не смог попасть в страну. Сотрудники авиакомпании под надуманным предлогом не дали азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы вылететь из Берлина в Тбилиси, заявил правозащитник Арчил Чопикашвили. Мухтарлы считает, что грузинские власти боятся разоблачения обстоятельств его похищения.

Афган Мухтарлы впервые после похищения сумел въехать в Грузию, где до сих пор ведется расследование по статье "Незаконное лишение свободы". Журналист прибыл в Грузию через Стамбул 6 января, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Афгана Мухтарлы, полицейские на час задержали его в аэропорту Тбилиси уже после прохождения паспортного контроля. "Меня опять отвели в нейтральную зону. Заново проверили багаж. Потом заставили прождать около часа и задали несколько бессмысленных вопросов: есть ли у меня при себе деньги, сколько дней я пробуду в Грузии, и так далее. Думаю, они нарочно задерживали меня, дожидаясь разрешения от руководства страны", — предположил Мухтарлы в опубликованном сегодня интервью азербайджанскому Meydan TV.

Сразу по приезде в Тбилиси адвокаты Афгана Мухтарлы обратились в Генеральную прокуратуру. 8 апреля он поедет показывать место преступления. "Я хочу, чтобы у меня взяли нормальные показания. На их основании надо составить фотороботы похитителей. На месте преступления есть камеры видеонаблюдения. Надо просмотреть записи", — указал журналист.

Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси в 500 метрах от правительственных зданий — МИД, Службы государственной безопасности, парламента и правительства Грузии — и появился на азербайджанском контрольно-пропускном пункте. При этом, согласно данным сервиса "Яндекс-Карты", расстояние от Тбилиси до ближайшей границы с Азербайджаном в три раза меньше, чем до той точки, где Мухтарлы был "обнаружен" азербайджанскими пограничниками, говорится в материале "Кавказского узла" "Последние минуты Мухтарлы перед похищением — на карте Тбилиси".

Мухтарлы полагает, что был похищен с согласия грузинских властей. С азербайджанской стороны, по его мнению, в этом участвовали непосредственно погранслужба и Служба госбезопасности, а с грузинской стороны — департамент погранслужбы, министерство внутренних дел, криминальная полиция и начальник контрольно-пропускного пункта на границе.

Пятилетнее расследование не дало никаких результатов, констатировал Афган Мухтарлы. "Пока я был в тюрьме, Генеральная прокуратура Грузии неоднократно заявляла, что правительство Азербайджана не позволяет им взять у меня показания. Но и после того, как я освободился, прокуратура в течение года не предпринимала никаких попыток со мной поговорить. Я сам обратился к ним по этому поводу. После этого они, согласовав с правительством Германии, прислали мне вопросы. Я на эти вопросы ответил, но считаю, что следствие не должно вестись таким образом", — подчеркнул он.

Мухтарлы назвал отпиской ответ Генпрокуратуры Грузии на запрос о ходе расследования. "Их ответ представлял собой просто набор слов. Будто они написали его просто для того, чтобы что-то ответить", — отметил Мухтарлы.

Он также выразил возмущение словами прежнего спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, который заявил осенью 2020 года, что цель визита азербайджанского журналиста в страну — дестабилизировать предвыборную ситуацию.

"Если бы я в самом деле мог играть серьезную роль в демократическом движении, то тратил бы свою энергию не на Тбилиси, а на Баку. Это заявление было абсурдным. Цель моей поездки — как тогда, так и сейчас – дать показания Генеральной прокуратуре. Хочу показать место, где я был похищен, и рассказать, каким образом меня увезли в Азербайджан. Вообще-то, прокуратура сама должна была стараться выяснить это и организовать мой приезд в Грузию. Но они этого не сделали", — указал Афган Мухтарлы.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".