Юрий Жданов этапирован из Ростова-на-Дону в Архангельскую область

08 апреля 2021, 13:28

Юрия Жданова, отца директора Фонда борьбы с коррупцией*, сегодня вывезли из ростовского СИЗО в Архангельскую область, не уведомив защиту, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля Ростовский облсуд не удовлетворил жалобу защиты и оставил в СИЗО Юрия Жданова, отца директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова. Юрий Жданов участвовал в заседании по видеосвязи из ростовского СИЗО.

Юрий Жданов арестован по делу о превышении полномочий, которое, по версии следствия, он допустил, когда работал замглавы поселка Искателей в Ненецком автономном округе. "Он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду", - изложил версию следствия Иван Жданов 29 марта в Facebook. Он связал арест отца со своей оппозиционной деятельностью.

Юрия Жданова этапировали в Архангельскую область, сообщил сегодня Иван Жданов в Twitter. "Отца этапировали из СИЗО Ростовской области в Архангельскую область", - написал он.

Эту информацию подтвердил адвокат Денис Николаенко. "Его этапируют в Архангельск. Пока еще не сообщали, что доставили", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

По мнению адвоката, Жданова переводят в Архангельскую область потому, что "там находится орган расследования". "Им удобнее так, чтобы он находился там. Во-вторых, преступление, в котором он обвиняется, совершено в Ненецком автономном округе, а там нет СИЗО. СИЗО только в Архангельске, поэтому им удобнее, чтобы он находился там, чтобы с ним работать. Чтобы он всегда был под рукой. Собственно, поэтому его и арестовали. Нас не уведомляли, я в СИЗО узнал сейчас, что его утром туда отправили. Даже вещи не успели передать дополнительные", - сказал Николаенко, добавив, что намерен встретиться с подзащитным 10 апреля, информирует "МБХ Медиа".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Ненецкий автономный округ, расположенный на севере России, входит в состав Архангельской области. Расстояние от Ростова-на-Дону до Архангельска по автодороге составляет 2300 километров.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией* основан оппозиционером Алексеем Навальным. 2 февраля суд приговорил Навального к 3,5 года колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. После ареста Навального в России, в том числе на юге страны, прошли акции протеста, признанные политологами самыми массовыми за последние десятилетия. 31 марта Навальный объявил в колонии голодовку.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.