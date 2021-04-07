Свидетель обвинения не смог дать показания против Симонова

Важный свидетель обвинения по делу сочинского правозащитника Семена Симонова, из-за неявки которого было перенесено заседание суда, не смог дать показания, так как ничего не помнил, рассказал адвокат Александр Попков. Он также отметил, что обвинение пока не представило доказательств того, что у ЮПЦ были деньги на оплату штрафа.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля в Сочи состоялось первое заседание по делу Семена Симонова. Суд запретил слушателям присутствовать на заседании, а также не разрешил видеосъемку и видеотрансляцию судебного процесса

Семен Симонов заподозрен в злостном неисполнении решения суда о штрафе в размере 300 тысяч рублей, который был наложен на возглавляемую им краснодарскую общественную организацию "Южный правозащитный центр" (ЮПЦ) в 2017 году. С правозащитника взята подписка о невыезде, сообщил его адвокат. Прекратить уголовное преследование Симонова ранее призвали комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович, а затем Правозащитный центр "Мемориал"*. Симонов преследуется по политическим мотивам, заявили в сентябре 2020 года правозащитники. Они предположили, что уголовное преследование Симонова может быть местью за оспаривание в ЕСПЧ закона "Об иноагентах".

6 апреля в судебном участке № 100 Центрального района Сочи состоялось очередное заседание по делу главы организации «Южный правозащитный центр» Семена Симонова, обвиняемого в злостном неисполнении решения суда о штрафе в размере 300 тысяч рублей, который был наложен на организацию в 2017 году.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Симонова Александр Попков, на заседании происходило рассмотрение письменных доказательств. «Это была достаточно рутинная работа, ничего особо выдающегося. На предыдущем заседании 30 марта допрашивали свидетеля обвинения - сотрудника организации, сдававшей ЮПЦ офис. Его рассматривали как важного свидетеля, и из-за его неявки даже перенесли заседание суда 16 марта. Но суду он ничем не помог, поскольку ничего не помнил», - рассказал он.

Адвокат также подчеркнул, что обвинение не представило никаких доказательств, что у организации была возможность оплатить штраф. «Более того, мы специально допросили пристава, искавшего деньги у ЮПЦ, и она рассказала, что никаких денег или имущества, за исключением 300 рублей, на счете организации найти так и не удалось», - отметил Попков.

Госдума России приняла закон "Об иностранных агентах" 13 июля 2012 года. Он обязывает НКО, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся при этом политической деятельностью, принять статус иностранного агента. 25 ноября 2017 года был подписан закон "О статусе иностранного агента для СМИ", согласно которому иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. 27 ноября на Всероссийском съезде правозащитников в Москве была принята резолюция, в которой, в частности, говорится о необходимости отмены закона об иноагентах.

По словам адвоката, суд продолжает отказывать в доступе зрителям, ссылаясь на ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса, введенные cудебным департаментом. «Сейчас даже ужесточилось. Если раньше позволяли входить в здание суда, то сейчас людей не пускают даже на порог. Люди постепенно сами перестают приходить, опасаясь оказаться под арестом в полиции. На другие процессы охрана пропускает людей в зал суда, но мне сложно сказать, кто это, свидетели или зрители. Ранее мы подавали ходатайства о переносе слушаний в Центральный районный суд Сочи, где есть достаточно вместительные залы, но суд отказал в этом», - заключил адвокат.

Корреспонденту «Кавказского узла» Семен Симонов рассказал, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде, что не мешает ему принимать участие в правозащитных мероприятиях. «Занимаюсь правозащитным мониторингом, правовым консультированием и помощью, организую взаимодействие и повышение эффективности некоммерческих и негосударственных активистов и организаций и так далее», - отметил он. При этом, по словам Симонова, «Южный правозащитный центр» так и не возобновил работу, хотя с него был снят статус иноагента.

Минюст России включил ЮПЦ в реестр иностранных агентов в декабре 2016 года. Организация отказалась регистрироваться в качестве иностранного агента и решением сочинского суда была оштрафована на 300 тысяч рублей. В декабре 2017 года Симонов сообщил, что ЮПЦ бездействовал в течение года, чтобы добиться снятия ярлыка иностранного агента, в результате организация была исключена из реестра иноагентов.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Международной правозащитной группе «Агора» в настоящий момент жалоба Симонова коммуницирована Европейским судом по правам человека. Сотрудник организации также подчеркнул, что пока суд не выносил решений в связи со штрафами в России и признании неправительственных организаций иноагентами.

Это факт корреспонденту «Кавказского узла» подтвердила и юрист Правозащитного центра «Мемориал»* Марина Агальцова. «Пока мы только ждем, что ЕСПЧ примет решение», - сказала она.

Агальцова также отметила, что нынешний процесс не обязательно является политически мотивированным. «Это может быть автоматическое возбуждение дела после неуплаты штрафа. Другое дело, что назначение этого штрафа могло быть политически мотивировано», - подчеркнула она.

Юрист также отметила, что, согласно российскому законодательству, нужно сначала выплатить штраф и лишь потом оспаривать его размеры. «К тому же подобная выплата освобождает от уплаты в дальнейшем комиссии в семь процентов», - рассказала она.

Глава Краснодарской региональной благотворительной общественной организации "Южный правозащитный центр" Семен Симонов в 2013 году был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа". "Южный правозащитный центр", который возглавлял Симонов, был создан в 2012 году и занимался проведением общественного мониторинга, а также распространением достоверной информации о нарушениях прав человека. В частности, организация сообщала о массовой голодовке мигрантов в Сочи, но прокуратура эти сведения опровергла.

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