Ставропольчан возмутила попытка перевозчиков повысить цены на проезд

07 апреля 2021, 04:47

Перевозчики, объявившие о повышении цен на проезд в маршрутках Ставрополя, отменили свое решение, так как не смогли согласовать его с Миндором края. Для тех, кто пользуются общественным транспортом ежедневно, повышение цен ударит по карману, считают горожане. На фоне роста цен на продукты увеличение стоимости проезда станет болезненным для многих ставропольчан, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Перевозчики, работающие на постоянных маршрутах в Ставрополе, не стали поднимать цены с 5 апреля.

В Миндоре Ставропольского края прошла рабочая встреча с перевозчиками, в итоге было принято решение оставить стоимость проезда на прежнем уровне, привела 6 апреля слова замначальника отдела транспорта и контроля за автомобильными перевозками миндора Ставропольского края Николая Трубицина "Победа 24".

По его словам, перевозчики должны были подготовить необходимые обоснования, а затем заранее уведомить пассажиров, однако регламент был нарушен и заявителям отказали. "В целом причину назвали только одну — рост цен на топливо", — пояснил Трубицин.

Он также отметил, что рост цен на проезд в будущем возможен. «Они могут увеличить тарифы, но только в установленном порядке», — пояснил Трубицин. Для этого перевозчикам необходимо будет собрать письменные подтверждения обоснованности такого решения по каждому маршруту, уведомить миндор Ставрополья, а также пассажиров и владельцев остановочных пунктов не менее, чем за месяц до предполагаемого повышения цен, пояснил он.

Прокуратура начала проверку по факту повышения маршрутными такси цен на перевозки по муниципальным маршрутам Ставрополя, сообщила «Кавказскому узлу» представитель прокуратуры Ставропольского края Полина Пушкарная. Прокуратура выясняет, не было ли при этом нарушено ли антимонопольное законодательство, сказала она.

«Необходимо завершить проверку... она продлится до 30 дней», - сказала Пушкарная. Она сказала, что надзорное ведомство начало проверку 5 апреля.

Жители города в соцсетях написали писали, что с 5 апреля цена поездки на некоторых маршрутах Ставрополя увеличилась на пять рублей. "Цены в общественном транспорте поднялись на 5 рублей с сегодняшнего дня (5 апреля). Всё-таки это была не шутка", - говорилось в сообщении от 5 апреля в группе "Нетипичный Ставрополь" ВКонтакте". Автор сообщения также приложил фото объявления в маршрутке, на котором указано, что стоимость проезда составляет 30 рублей.

Сотрудник Миндора Ставропольского края рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в прокуратуру направлен запрос о соответствии закону повышения тарифов. В ведомстве сообщили, что перевозчики не согласовывали с ним повышение цен на проезда.

Перевозчики не согласовали с ведомством увеличение цен на проезд, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю. Он пояснил, что в прокуратуру направлено обращение, к котором говорится, что перевозчики не предоставили законного обоснования повышения цены.

Комментариями прокуратуры Ставропольского края относительно запроса Миндора Ставропольского края и обращения управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю "Кавказский узел" пока не располагает.

Жители Ставрополя возмущены решением перевозчиков

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» местные жители рассказали, что повышение тарифов было объявлено почти по всем маршрутам.

«Это уже второе повышение цен на проезд. В ноябре (2020 года) цена поднялась на 3 рубля, теперь - еще на 5 рублей. Получается, что совсем недавно цена на проезд была 22 рубля, то теперь 30. То есть в полтора раза за полгода» - возмутилась работник компании по продаже строительной техники Екатерина Михалева.

Водители маршруток и автобусов в Ставрополе подняли цены на проезд, стоимость увеличилась до 25 и 23 рублей соответственно, сообщил 29 октября 2020 года на своем сайте телеканал "Свое.ТВ". «Цены повысили около 15 процентов от всех перевозчиков, которые пользуются нерегулируемым тарифом. Остальные 85 процентов повысят стоимость проезда с 5 ноября (2020 года)», - сообщил тогда сотрудник горадминистрации.

Непонятно, какова причина повышения цен на проезд, сказал Сергей. По его словам, он пользуется маршрутным такси дважды в день. "Такое впечатление, что на нас хотят нажиться", - возмутился Сергей.

«Сразу по всем направлениям [маршрутам] решили поднять цены на проезд. Не верится, что это не монополия», - сказала учительница Мария.

«Я учусь, у меня нет возможности работать, и за мой проезд платят родители. У меня сестра и брат – тоже студенты. Получается, что мать с отцом должны платить на тысячу больше – и это лишь за транспорт», - посетовал студент Ставропольского госуниверситета Евгений. Он отметил, что льготы студентам не предусмотрены.

Повышение стоимости проезда связано с ростом цен на бензин, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" водители маршруток.

«За год стоимость бензина увеличилась примерно на три рубля. Начальство пытается как-то компенсировать это», - рассказал Артур.

«Если в мае 2019 года бензин стоил 40-41 рубль, то сегодня – около 45 рублей. Учитывая, что полгода [в связи с коронавирусом] таксопарк простаивал, компании понесли серьезные потери. Кто-то покупал машины в лизинг, а деньги надо отдавать», - рассказал водитель Александр.

Аналитики указали на рост цен на продукты в Ставрополе

Для многих жителей Ставрополя увеличение стоимости проезд будет ощутимым, считает руководитель регионального отделения "Движения в защиту прав избирателей" Екатерина Пономаренко. По ее подсчетам, средняя зарплата жителя города составляет около 20 тысяч рублей, а ежедневно на дорогу туда и обратно человек тратит примерно 50 рублей. "Учитывая, что в среднем рядовой сотрудник работает 22 дня в месяц, он тратит на транспорт около 1 100 рублей ежемесячно. После повышения тарифов ежедневные затраты на транспорт возраст до 60 рублей в день и составят 1 тысячу 320 рублей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В первую очередь рост цен ощутят студенты и люди со средней зарплатой, отметила Пономаренко. "Например, студентам это не понравится. Это не понравится и ставропольчанам с низкой заработной платой... В Ставрополе нет льготных проездных», - сказала она.

Она не исключила, что в студенческой среде возрастет недовольство и возмущение в случае, если маршрутчики все же повысят тарифы.

«Дельта в 220 рублей для жителей региона может оказаться существенной... Каждая копейка на счету, доходы у населения низкие. И средняя заработная плата — неверный показатель для оценки ситуации. Если мы посмотрим на медианную зарплату — всё будет выглядеть печальнее. Учитывая то, что существенно ползут вверх цены на продовольствие, услуги ЖКХ, всё это может приводить к тому, что будут распадаться семьи, люди будут терять недвижимость, не смогут выплачивать ипотечные кредиты, будут фиксировать банкротство физлиц. Это также спровоцирует отток квалифицированных кадров из региона», - считает координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской.

Он также отметил, что если маршрутки продолжают ездить по той же цене, значит, это выгодно. "То есть увеличение цен не объясняется экономически, транспортные предприятия не никогда не работают в убыток. Цены должны быть обоснованными, особенно если речь идёт об общественном транспорте, доставляющем каждый день жителей города до рабочих мест, а детей и подростков - до образовательных учреждений. Это очень важный вопрос, и каждый рубль, составляющий цену, необходимо тщательно обсуждать на уровне руководства муниципальных образований и региона в целом», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отказ маршруточников от повышения цен на проезд связан с предстоящими выборами в думу Ставропольского края, предположил Ледовской.

Стоимость проезда на маршрутках в Ставрополе – самая высокая по краю, рассказала «Кавказскому узлу» ставропольская журналистка, блогер Елена Суслова. «У нас, конечно, и расстояния больше, чем в любом другом городе края, но и людей больше. Город испытывает серьезную проблему с городским, общественным транспортом. Автобусов и троллейбусов не дождаться, еле ходят, постепенно данный вид транспорта вымирает. И люди пользуются маршрутками Займись власти транспортом, цены бы маршрутчики не повышали», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, для пассажиров маршруток повышение средней стоимости в 220 рублей станет ощутимым. «В маршрутках не предоставляют социальных скидок, а их пассажиры – это, в основном, студенты и пенсионеры. Средний класс ездит на частных машинах и такси», - пояснила Суслова.

Она отметила, что планы маршручиков о повышении цен на проезд совпали с ростом цен на продукты питания. В частности, отмечается рост цен на мясо, а некоторые продукты вообще сложно найти на прилавках, сказала Суслова. "Например, говядину вообще не вижу в сетевом магазине. Появилась телятина - видимо, забивают прошлогодних бычков, но это совсем не то мясо. Возможно, это сезонно", - предположила она. По словам блогера, дорожают и продукты из мяса, в частности, котлеты.

"Выросла цена на сахар. Дорожает молоко, на полках – почти одно порошковое... Гречка по сравнению с позапрошлым годом (2019 годом) выросла почти в два раза. Теперь она стоит 79 рублей за килограмм. Самая дешевая крупа обойдется в 50 рублей. В позапрошлом году она стоила 36 рублей за килограмм», - рассказала Суслова.

«Объявления в маршрутках (о планируемом повышении цен на проезд) вызывало возмущение и пассажиров. Основная масса пассажиров маршрутных такси – не самые состоятельные люди. Разумеется, для них повышение ощутимо. Но, скорее, это бьет не по карману, а (неприятно) чисто психологически», - рассказал «Кавказскому узлу» журналист, политолог Антон Чаблин.

В связи с потенциальным повышением цены власть не испытает репутационные риски, считает журналист. Однако "по карману людей сильно ударила и пандемия", отметил он. "Знаю лично несколько человек, которые потеряли бизнес. Так что возмущение людей обосновано", - считает Чаблин.

Он отметил, что за год выросли в цене продукты. «Это заметно. Все стало стоить чуть больше, но это происходит плавно и постоянно. Не могу сказать, что конкретно подорожало», - заключил Чаблин.

В феврале в Ставропольском крае наибольший рост цен отмечен на плодоовощную продукцию, следует из данных Росстата. Цены на помидоры и свежие огурцы возросли на 20,5-33,9 процента, свежую зелень - на 14,9 процента, на виноград – на 21,9 процента, на картофель – на 11,5 процента, на лук репчатый, свеклу столовую, капусту белокочанную свежую – на 4,2-6,7 процента, овощи замороженные, чеснок, морковь – на 3,1-3,3 процента, груши, бананы – на 4,7-9,3 процента, яблоки – на 0,8 процента. Также зафиксирован рост цен на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 6,9 процента, рыбу охлажденную и мороженую лососевых пород – на 6,2 процента, куры охлажденные и мороженые, окорочка куриные – на 4,6-5,3 процента, соки фруктовые – на 5,3 процента, майонез – на 5,2 процента, вермишель – на 4,7 процента, хлопья из злаков – на 4,4 процента, маргарин – на 4,3 процента, икру лососевых рыб – на 4,1 процента, мясокопчености – на 3,2 процента, муку пшеничная – на 3 процента, печень говяжью – на 2,8 процента, масло сливочное – на 2,1 процента, говядину и свинину без кости – на 0,7-1,2 процента, яйца куриные – на 0,8 процента.

Согласно распоряжению правительства России от 27 февраля 2021 года, утвержден перечень групп товаров и услуг, в которых проводится анализ причин роста потребительских цен для выработки мер экономического регулирования. В него вошли мясопродукты, рыбопродукты, масло, молоко и молочная продукция, сыр, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, плодоовощная продукция, табачные изделия. Контроль за ценами на них возложен на Минсельхоз.

По данным министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, на конец февраля в службе занятости населения края зарегистрированы 78,1 тысячи человек в качестве безработных, из них 16,8 тысяч получали пособие по безработице.

"Кавказский узел" также писал, что экономисты объяснили причины высокого роста цен на продукты на Северном Кавказе эпидемией коронавируса. Ограничительные меры нанесли сильный удар по сельскому хозяйству регионов Северного Кавказа, которое занимает в их экономике значительное место, считает Сергей Жаворонков. Введение предельных цен на продовольственные товары привело к обратному эффекту и ускорило общий рост цен, отметил Михаил Чернышов.