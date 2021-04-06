06 апреля 2021, 21:58

Глава Апшеронска отправлен в отставку за сокрытие доходов

Депутаты Апшеронского горпоселения приняли решение об отставке мэра Владимира Бырлова, который умолчал о поступлении на его банковские счета более 20 миллионов рублей, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел",  14 ноября 2017 года глава Апшеронска Владимир Бырлов, который в июле 2017 года был лишен прав за наезд на подростка, был отправлен в отставку. В тот же день исполняющим обязанности мэра был назначен заместитель Бырлова Сергей Иващенко.

По данным прокуратуры, в декларациях за 2017-2019 годы главой Апшеронска были "сокрыты данные о поступлении на его банковские счета денежных средств на сумму более 20 млн рублей".  Данные о нарушении были направлены в администрацию края, сообщил сегодня со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края ТАСС. 

Губернатор Вениамин Кондратьев обратился к депутатам Апшеронского городского поселения с заявлением о досрочном прекращении полномочий мэра Сергея Иващенко, информировал со ссылкой на пресс-службу ведомства "Коммерсант-Юг".

Депутаты Апшеронского горпоселения приняли решение об отставке главы муниципального образования Сергея Иващенко, говорится на сайте

"Сегодня на внеочередной сессии Совета Апшеронского городского поселения принято решение о поддержке инициативы главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева  об отстранении от должности главы Апшеронского городского поселения Сергея Иващенко", - говорится в сообщении на сайте администрации горпоселения.

Комментариев Владимир Бырлова по поводу его отставки и сообщения прокуратуры Краснодарского края не поступало.

Примечание:

"Вице-спикер гордумы Краснодара лишен полномочий", "Дагестанский депутат обвинен в неуплате налогов на 12 млн рублей", "Три депутата на Кубани лишены мандатов за сокрытие имущества".

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