Власти анонсировали субботники в ответ на критику стихийных свалок в Кабардино-Балкарии

06 апреля 2021, 21:19

Пользователи Instagram призвали местные власти в Кабардино-Балкарии решить проблему мусора в лесах и на берегах рек, установив мусорные баки и введя значительные штрафы за несанкционированные свалки. Чиновники ответили организацией субботников.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта пользователи соцсетей подняли проблему мусора в русле реки Тырныауз на территории одноименного города. Одни пользователи указали, что местная администрация не предпринимает никаких мер, другие возразили, что в свалке мусора в реку виноваты сами горожане.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

Администрация Бабугента пообещала провести субботник

Сегодня Instagram-паблик "Патриот КБР" распространил сегодня видео с замусоренным лесом в районе серных озер Исли-Су в Черекском районе. Кадры сопровождаются вопросом "почему люди мусорят?". "К сожалению, среди нас много таких, кто считает нормой бросить мусор мимо урны, выбросить окурок из окна автомобиля, приехать на пикник и оставить после себя отходы, и так далее", - говорится в публикации, авторы которой также призвали администрацию района "обратить внимание на данную проблему".

Видео вызвало интерес у подписчиков и за пять часов, к 21.19 мск 6 апреля, собрало 9439 просмотров и 83 комментария. У паблика 355 тысяч подписчиков.

"То же самое, что и в Нальчике. У нас вся республика такая", - заявила kulitale.

"Администрации района следовало бы уже начинать обращать внимание на мно-о-о-о-о-гие проблемы", - написал abazzzz__099. Пользователь mamxegovaadiwh считает, что люди мусорят, потому что им негде выбросить мусор. "Потому что мусорок нет во всей округе. Я сколько раз с этой бедой сталкиваюсь. Просто ничтожно мало мусорных баков", - написал он.

Комментарий оставил и представитель администрации Черекского района. "По информации главы администрации с.п. Бабугент сообщаем, что в ближайшее время на данной территории будет организован субботник и несанкционированная свалка будет устранена", - написал администратор аккаунта admcherek.

"Сколько раз я видела, как мусор выбрасывают в реку, выбрасывают из окна машины или скидывают с балкона. И это вовсе не дети! Чаще всего это люди за 50 лет - те,кому мы сейчас кажемся невоспитанным поколением. И попробуйте сделать им замечание! На вас выльется поток негатива, которого хватит на весь день. Мне стыдно за таких людей!" - возмутилась iherbbaksan. "Потому что нет культуры! Если сделаешь замечание подростку, то услышишь столько негатива! Все это пример родителей и нас, взрослых! Мы сами не замечаем, как все это делаем сами", - высказалась belle_kbr_07.

Ряд пользователей призвали наказывать тех, кто мусорит, штрафами. "Штрафовать всех без исключения - и граждан, которые мусорят, и соответствующие организации, которые вовремя и качественно не выполняют свои обязанности. Причем штраф не должен быть символическим", - подчеркнула rozaeneeva8.

В Заюково и Нальчике запланированы субботники

Днем ранее, 5 апреля, в пабликах kabar_mafia_new и goloskbr были опубликованы идентичные подборки фотографий замусоренных берегов реки Баксан в селе Заюково.

"Какое безобразие! Все село должны выйти и организовать субботник! Чем занимается местная администрация?" - написала в goloskbr khuzhokovaemma. "Местная администрация очищает все это, в воскресенье [11 апреля] организовали субботник. Посмотрим, сколько граждан нас поддержат и придут на субботник", - ответил администратор страницы adm.zaukovo.

К 21.19 мск 6 апреля публикация в goloskbr собрала 158 "лайков" и 31 комментарий. У паблика 82,5 тысячи подписчиков.

"Подобная картина в устьях рек всех сел республики!" - заявил читатель паблика kabar_mafia_new astemir_z. "Надо повесить видеокамеры из пластика (обманки) и написать: "штраф за выкидывание мусора"", - предложила там же zaalina_lii.

К 21.19 мск 6 апреля публикация в kabar_mafia_new собрала 410 "лайков" и 44 комментария. У паблика 176 тысяч подписчиков.

Субботник назначен и в Нальчике. 10 апреля волонтеры и члены общественных организаций соберутся на экологическую акцию для очистки берегов реки Нальчик и район Кизиловки - места отдыха местных жителей, сообщила пресс-служба главы Кабардино-Балкарии. Ранее участники экоации провели большой экосубботник на территорий государственных природных заказников "Тамбуканский" и "Верхне-Курпский", передал сегодня "Интерфакс".