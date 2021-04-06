06 апреля 2021, 17:44

Энергетики отчитались о возобновлении подачи электричества в Дагестане

Электроснабжение домов жителей 11 районов Дагестана полностью восстановлено, сообщила компания "Россети Северный Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", 40 800 жителей в 48 населенных пунктах Дагестана остались без электричества в связи с сильным ветром, сообщило Минэнерго России.

В Ахтынском, Сулейман-Стальском, Дербентском, Каякентском, Магарамкентском, Буйнакском, Сергокалинском, Кизлярском, Тарумовском, Кумторкалинском и Хасавюртовском районах возобновлено поступление электричества в дома жителей. К 12:00 мск удалось возобновить энергоснабжение около 90% потребителей, в 14:35 мск восстановительные работы были закончены. Энергетики продолжают устранение точечных нарушений, сообщила сегодня пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ". 

Без электричества сегодня оставались около 144 500 жителей Дагестана. Восстановительные работы вели 65 бригад (202 специалиста и 73 единицы техники), сообщило Минэнерго России на своем сайте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Хасавюртовского района городе Хасавюрте скорость ветра составит 6 метров в секунду, температура воздуха +12 градусов, прогнозируется ясная погода. В административном центре Шамильского района селе Хебда скорость ветра составит 4 метра в секунду, температура воздуха составит +7 градусов, прогнозируется слабый дождь. В ночь на 7 апреля в Хасавюрте скорость ветра возрастет до 9 метров в секунду, а в селе Хебда – стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

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