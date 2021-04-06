Урузмаг Джагаев. Фото: официальный сайт Проект Генеральной прокуратуры Российской Федерации https://efir.genproc.gov.ru/

06 апреля 2021, 16:40

Джагаев остался на посту генпрокурора Южной Осетии

Депутаты должны были рассмотреть сегодня новую кандидатуру на пост генпрокурора Южной Осетии, но заседание парламента было сорвано из-за спора о регламенте. Полномочия Урузмага Джагаева, отставки которого добивались семья Инала Джабиева и оппозиционные депутаты, истекли сегодня, однако он останется в должности до новой сессии. 

Как писал "Кавказский узел", 14 депутатов парламента Южной Осетии с осени 2020 года бойкотировали заседания, парализовав его работу. Они добивались  отставки генпрокурора Урузмага Джагаева в связи с резонансным расследованием смерти цхинвальца Инала Джабиева. Работа парламента была парализована, но в феврале спикер парламента, воспользовавшись трактовкой законов, данной Генпрокуратурой, заявил, что заседания могут проводиться и без кворума, 16 февраля так был принят бюджет Южной Осетии. Оппозиция сочла проведение заседаний без кворума нарушением Конституции, депутаты настаивают на наказании виновных в грубом нарушении регламента заседаний парламента, но считают неправильным продолжать бойкот в такой ситуации.

Сессия парламента Южной Осетии,  на которой должна была рассматриваться кандидатура Виталия Савченко на пост генерального прокурора, была сорвана. "На 6 апреля было запланировано рассмотрение более 10 вопросов, а первым - вопрос по кандидатуре Савченко на пост генерального прокурора", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в парламенте.

"До заседания сессии дело и не дошло. На заседании президиума,  руководитель депутатского объединения "За справедливость" Гарри Мулдаров спросил у спикера, по какому регламенту будет проходить сессия парламента, на что получил ответ, что работа будет вестись по Конституции Южной Осетии. На это депутат от Народной партии Амиран Дьяконов заявил, что "о Конституцию вытерли ноги".  Все депутаты от "Единой Осетии" покинули зал заседаний, а президиум так и не состоялся. Согласно протоколу, сессия не может быть проведена без предварительного рассмотрения повестки на президиуме", - пояснил представитель парламента корреспонденту "Кавказского узла". 

На сегодняшнем заседании президиума, а затем и сессии, планировалось рассмотреть два представления президента - об освобождении действующего генпрокурора Урузмага Джагаева и рассмотрении кандидатуры Виталия Савченко на этот пост.  Кандидатуру Савченко предложил парламенты президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, в связи с тем, что срок полномочий Джагаева  истекает в апреле. Семь из 10 парламентских комитетов не поддержали кандидатуру Савченко, сообщил сегодня "Спутник Осетия".

Полномочия Джагаева истекают сегодня, напомнил спикер парламента Алан Тадтаев. "К нам поступило представление президента об освобождении Джагаева. И я думаю, что это в интересах тех 14 депутатов, чтобы они на сессии проголосовали за прекращение полномочий действующего генерального прокурора", - привело издание в другой публикации слова Тадтаева.

Генеральный прокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев, срок полномочий которого истек 6 апреля, продолжит исполнять свои должностные обязанности до тех пор, пока парламентарии не соберутся на сессию. Очередная сессия состоится только после подготовки нового закона "О деятельности парламента Южной Осетии", сообщило сегодня ИА "Рес" со ссылкой на Тадтаева.

Напомним, Инал Джабиев, смерть которого привела к политическому кризису в стране, скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Пользователи Instagram еще до завершения расследования сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники полиции, а их руководство уйдет от ответственности. Родственники Джабиева пытались добиться отставки генпрокурора, в течение 82 дней - с 4 декабря 2020 года по 26 февраля - проводя круглосуточную акцию протеста на Театральной площади Цхинвала. Прекращая акцию, родные Джабиева заявили, что намерены дождаться решения суда.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис". С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Вдова Джабиева отвергла претензии прокуратуры о нежелании знакомиться с делом", "Депутаты в Южной Осетии упрекнули прокуратуру за вмешательство в политику", "Бибилов подписал принятый без кворума бюджет".

Автор: Анна Джиоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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