Джагаев остался на посту генпрокурора Южной Осетии

06 апреля 2021, 16:40

Депутаты должны были рассмотреть сегодня новую кандидатуру на пост генпрокурора Южной Осетии, но заседание парламента было сорвано из-за спора о регламенте. Полномочия Урузмага Джагаева, отставки которого добивались семья Инала Джабиева и оппозиционные депутаты, истекли сегодня, однако он останется в должности до новой сессии.

Как писал "Кавказский узел", 14 депутатов парламента Южной Осетии с осени 2020 года бойкотировали заседания, парализовав его работу. Они добивались отставки генпрокурора Урузмага Джагаева в связи с резонансным расследованием смерти цхинвальца Инала Джабиева. Работа парламента была парализована, но в феврале спикер парламента, воспользовавшись трактовкой законов, данной Генпрокуратурой, заявил, что заседания могут проводиться и без кворума, 16 февраля так был принят бюджет Южной Осетии. Оппозиция сочла проведение заседаний без кворума нарушением Конституции, депутаты настаивают на наказании виновных в грубом нарушении регламента заседаний парламента, но считают неправильным продолжать бойкот в такой ситуации.

Сессия парламента Южной Осетии, на которой должна была рассматриваться кандидатура Виталия Савченко на пост генерального прокурора, была сорвана. "На 6 апреля было запланировано рассмотрение более 10 вопросов, а первым - вопрос по кандидатуре Савченко на пост генерального прокурора", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в парламенте.

"До заседания сессии дело и не дошло. На заседании президиума, руководитель депутатского объединения "За справедливость" Гарри Мулдаров спросил у спикера, по какому регламенту будет проходить сессия парламента, на что получил ответ, что работа будет вестись по Конституции Южной Осетии. На это депутат от Народной партии Амиран Дьяконов заявил, что "о Конституцию вытерли ноги". Все депутаты от "Единой Осетии" покинули зал заседаний, а президиум так и не состоялся. Согласно протоколу, сессия не может быть проведена без предварительного рассмотрения повестки на президиуме", - пояснил представитель парламента корреспонденту "Кавказского узла".