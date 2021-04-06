Суд постановил оставить Егора Лесных в колонии

06 апреля 2021, 14:47

Апелляционная инстанция в Волгограде отменила решение об условно-досрочном освобождении уроженца Волжского Егора Лесных, осужденного за нападение на силовика на акции протеста в Москве. Решение суда будет обжаловано, пообещал адвокат осужденного.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Волжского Егор Лесных 6 декабря 2019 года был приговорен к трем годам колонии, суд признал его виновным в нападении на сотрудника Росгвардии на акции протеста в Москве. Защита обжаловала приговор, указав, что активист защищал других участников акции протеста во время стычек с силовиками, но в феврале 2020 года приговор был оставлен в силе. 29 января Волжский городской суд разрешил Егору Лесных досрочно выйти на свободу, однако прокуратура обжаловала это решение.

По версии обвинения, Лесных напал на сотрудника Росгвардии на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля 2019 года. Согласно официальным данным, всего на этой акции было задержано 1074 человека. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Лесных политзаключенным.

Апелляционная инстанция отменила постановление об условно-досрочном освобождении Егора Лесных, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Волгоградский областной суд счел условно-досрочное освобождение Егора Лесных преждевременным, так как "имеются сведения, не позволяющие сделать однозначный вывод о том, что Лесных твердо встал на путь исправления", отметила Вальковская. "Из характеристики администрации исправительного учреждения следует, что Лесных состоит на профилактическом учете как склонный к нападению на администрацию. Кроме того, он допустил нарушение установленного порядка отбывания наказания, в связи с чем с ним проведена профилактическая беседа", - сообщила она.

Лесных, который присутствовал на заседании по видеосвязи, попросил суд об условно-досрочном освобождении. Он заявил, что "не нарушал правила внутреннего распорядка". У него насчитывается достаточно большой срок в пересчете, который не засчитан, напомнил Лесных. "Меня пять месяцев после апелляционного определения держали в СИЗО, они не зачлись мне в пересчете. Плюс меня 80 дней держали в исправительной колонии №12 , тогда у меня уже поселок (колония-поселение - прим. "Кавказского узла") был. Два месяца я нахожусь в колонии-поселении №27, ни одного выговора у меня нет, ни одной объяснительной не написано. Я себя вполне хорошо веду, соблюдаю правила внутреннего распорядка", - следует из видеоролика, предоставленного пресс-службой судов Волгоградской области.

Лесных добавил, что в библиотеке исправительной колонии № 12 можно узнать, какие книги он читал. "Кем мне еще надо стать – суперменом, чтобы освободиться?", - спросил он суд.

Защита намерена обжаловать отмену решения об условно-досрочном освобождении, заявил адвокат Лесных Эльдар Гароз. "Никаких документов о нарушении в суде первой инстанции не было. Они появились только после того, как суд первой инстанции решил его освободить. Будем обжаловать, как только получим решение суда апелляционной инстанции", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат добавил, что также необходимо пересчитать оставшийся Егору Лесных срок, в связи с тем, что 9 ноября 2020 года апелляционный суд изменил приговор Лесных в части режима наказания. "Был общий режим. Сделали колонию-поселение. При этом с 9 ноября 2020 года до 29 января 2021 года его не переводили на колонию-поселение, хотя он должен был быть там уже около 80 дней. По-хорошему, это тоже нужно пересчитать. Будем этим заниматься. Я прецедентов пока в России не встречал именно по поводу такого пересчета. А так ему осталось год и два месяца. Он находится в колонии-поселении в Ленинске", - сообщил Гароз корреспонденту "Кавказского узла".

Апелляция поступила в Волгоградский областной суд 12 марта, заседание суда состоялось сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

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