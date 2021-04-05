05 апреля 2021, 20:17

Госпитализированы 11 учеников интерната в Волгоградской области

Дети с симптомами неизвестной инфекции поступили на лечение в Волгоградскую областную больницу из Михайловской школы-интерната. Школа закрыта на карантин, все ученики переведены на дистанционное обучение.

Вспышка неизвестной инфекции произошла в Михайловской школе-интернате в Волгоградской области, госпитализированы 11 детей, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на областную администрацию журналистам в понедельник. 

Первой заболела ученица 8-го класса,  ее поместили в изолятор под наблюдение медиков. Позднее с аналогичными жалобами к врачам интерната обратились еще две ученицы 8-го и 10-го классов, а также два ученика 2-го и 4-го классах. Дети жаловались на покраснение горла, повышение температуры.  3 апреля всех детей доставили в инфекционное отделение Волгоградской областной детской больницы. 2 апреля в интернате оставались 16 детей, остальных забрали родители на выходные. С 3 апреля  еще у шести учеников появились похожие симптомы, они также были доставлены в больницу в Волгограде. Среди сотрудников интерната случаев заболевания нет, сообщил сегодня "Блокнот-Волгоград" со ссылкой на представителя интерната.

Школа была закрыта на карантин по 11 апреля, все дети переведены на дистанционное обучение. Всего в Михайловской школе-интернете учатся 135 детей, сообщило сегодня издание V1.

Проверку школы-интерната провела прокуратура. "При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", − привела "Волгоградская правда" слова старшего помощника прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксаны Чередининой.

На сайте Михайловской школы-интерната для слабовидящих детей на 20:15 мск не содержится информации о карантине. На сайтах комитета здравоохранения и комитета образования Волгоградской области на 20:15 мск также не содержится информации о массовом заболевании детей.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта стало известно, что у восьми воспитанников детского сада в Волгограде зафиксированы одинаковые симптомы отравления. Один из них попал в реанимацию. Власти города начали проверку. По их данным, симптомы наблюдались лишь у восьми воспитанников из 142, которые питались в одной столовой, поэтому в мэрии предположили, что речь идет об инфекционном заболевании.

Примечание:

"Выписаны из больницы все отравившиеся в селе Марьины Колодцы", "Воспитанник волгоградского детсада переведен из реанимации", "Массовое отравление произошло в детском саду в Волгограде".

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