05 апреля 2021, 20:17
Госпитализированы 11 учеников интерната в Волгоградской области
Дети с симптомами неизвестной инфекции поступили на лечение в Волгоградскую областную больницу из Михайловской школы-интерната. Школа закрыта на карантин, все ученики переведены на дистанционное обучение.
Вспышка неизвестной инфекции произошла в Михайловской школе-интернате в Волгоградской области, госпитализированы 11 детей, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на областную администрацию журналистам в понедельник.
Первой заболела ученица 8-го класса, ее поместили в изолятор под наблюдение медиков. Позднее с аналогичными жалобами к врачам интерната обратились еще две ученицы
Школа была закрыта на карантин по 11 апреля, все дети переведены на дистанционное обучение. Всего в Михайловской школе-интернете учатся 135 детей, сообщило сегодня издание V1.
Проверку школы-интерната провела прокуратура. "При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", − привела "Волгоградская правда" слова старшего помощника прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксаны Чередининой.
На сайте Михайловской школы-интерната для слабовидящих детей на 20:15 мск не содержится информации о карантине. На сайтах комитета здравоохранения и комитета образования Волгоградской области на 20:15 мск также не содержится информации о массовом заболевании детей.
Как писал "Кавказский узел", 20 марта стало известно, что у восьми воспитанников детского сада в Волгограде зафиксированы одинаковые симптомы отравления. Один из них попал в реанимацию. Власти города начали проверку. По их данным, симптомы наблюдались лишь у восьми воспитанников из 142, которые питались в одной столовой, поэтому в мэрии предположили, что речь идет об инфекционном заболевании.