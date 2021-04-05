Главный архитектор Краснодара осужден за превышение полномочий

05 апреля 2021, 13:43

Суд приговорил бывшего главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка к 4,5 года колонии-поселения, признав его виновным в необоснованном разрешении строительства домов на месте памятников археологии. Мазурок отбыл под арестом срок наказания и отпущен на свободу, пояснили в суде.

Как писал "Кавказский узел", главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок был задержан в апреле 2018 года по подозрению в выдаче разрешений на строительство, в ходе которого были уничтожены памятники археологии. Следователи оценили ущерб в восемь миллионов рублей.

По версии следствия, Игорь Мазурок в 2014-2015 годах выдал разрешения на строительство жилых комплексов на месте памятников архитектуры федерального значения. Это, в частности, могильник городища меотов на Дубинке и памятник археологии "Городище ТЭЦ" - остатки крупнейшего на юге России поселения времен неолита.

Первомайский райсуд Краснодара сегодня приговорил Игоря Мазурка к 4,5 года колонии-поселения, признав его виновным в превышении полномочий, сообщила пресс-секретарь краевого суда Мария Пирогова. "Мазурок признан виновным по девяти эпизодам превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 4,5 лет колонии-поселения. С учетом сроков содержания под стражей и домашнего ареста осужденный был освобожден от назначенного наказания в связи с его фактическим отбытием", - приводит ее слова "Интерфакс-Юг".

Защита подсудимого утверждала, что чиновник действовал в рамках своих полномочий и должностных инструкций, а поступавшие ему на утверждение пакеты документов полностью соответствовали установленным требованиям, информирует агентство.

В карточке дела, размещенной на сайте Первомайского райсуда, информация о приговоре пока не опубликована. Последняя запись в ней, по состоянию на 13.40 мск, датирована 30 марта, когда суд "удалился в совещательную комнату для постановления приговора".