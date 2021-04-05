Сотрудник прокуратуры. Фото Елены Синеок, Юга.ру

05 апреля 2021, 12:49

Прокуратура отчиталась об обеспечении лекарствами пациентов на Кубани

Пять человек с редкими заболеваниями не получали в полном объеме жизненно необходимые препараты из-за бездействия Минздрава Кубани, но по решению суда получили лекарства, сообщила сегодня краевая прокуратура.

Пять жителей Выселковского района Краснодарского края с орфанными (редкими) заболеваниями в возрасте от 5 до 68 лет, в том числе двое несовершеннолетних, не получали в полном объеме положенные им лекарства  "в результате бездействия министерства здравоохранения Краснодарского края", сообщила сегодня краевая прокуратура.

После проведенной проверки прокуратура Выселковского района направила иски пациентов в суд, который обязал Минздрав Кубани обеспечить их необходимыми лекарствами. В результате пациенты получили жизненно необходимые препараты на 4,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

На сайте и в Instagram Краснодарского края на 12:37 мск 5 апреля не содержится комментариев относительно решения суда и претензий прокуратуры.

"Кавказский узел" также писал, что 25 февраля жительница Кубани пожаловалась, что ее 9-летняя дочь с муковисцидозом (заболеванием, при котором в легких и органах желудочно-кишечного тракта скапливается слизь) не получает препарат "Креон", поскольку Минздрав Кубани не обеспечивает ее дочь этим лекарством. 

После того, как история женщины получила огласку в СМИ, ей стали писать родители детей с муковисцидозом, которые столкнулись с такой же проблемой. По ее словам, в Краснодарском крае около 30 таких семей. Родители детей с муковисцидозом, которые не получили лекарства от Минздрава Кубани, намерены писать коллективные жалобы на имя президента России и в Следственный комитет, сообщила 28 февраля "Юга.ру". Детей с муковисцидозом обеспечивают на Кубани лекарствами исходя из возможностей бюджета, сообщил  2 марта краевой Минздрав .

Примечание:

"Пользователи соцсети призвали наказать врачей за травмы у ребенка в Анапе", "Минздрав России одобрил заявку Ставрополья на поставку лекарств для больных редкими заболеваниями", "ЕСПЧ обязал Россию обеспечить жительницу Сочи лекарством".

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