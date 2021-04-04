04 апреля 2021, 23:59
Выигрыш у "Ростова" помог "Спартаку" сократить отрыв от лидера чемпионата
"Ростов" впервые за семь лет проиграл "Спартаку" на домашнем поле. Благодаря этой победе "Спартак" сократил отставание от "Зенита" до одного очка.
Футболисты московского клуба "Спартак" одержали гостевую победу 3:2 в матче с "Ростовом" в 24-м туре Российской премьер-лиги. "Спартак" открыл счет на 23-й минуте после гола Виктора Мозеса, однако затем за пять минут пропустил мячи дважды. Защитник "Спартака" Павел Маслов забил автогол, а на 32-й минуте Георгий Махатадзе вывел "Ростов" вперед. Успех "Спартаку" принесли два точных удара нападающего Александра Соболева - на 44-й и 58-й минутах матча, сообщил сегодня "Интерфакс".
Благодаря победе "Спартак" вплотную приблизился к лидирующему "Зениту" – отставание от сине-бело-голубых составляет одно очко, "Ростов" находится на восьмом месте турнирной таблицы с 37 очками, проинформировало РИА "Новости".
О том, что "Спартак" не побеждал в Ростове-на-Дону 7,5 лет, тренер команды Доменико Тедеско узнал только после матча. "Каждый матч для "Спартака" особенный, все соперники в матчах против нас готовы отдать все силы, что у них есть. "Ростов" — не исключение, они играют в простую игру через длинные передачи. Мы не можем никак этого избежать, приходится просто принять и играть так же, как они — биться на подборах, делать пару коротких передач, снова длинную, бежать туда, снова стараться зацепиться за мяч. Был силовой и простой футбол", - привел его слова "Спорт-Экспресс".
На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликован материал о футбольном клубе "Ростов".