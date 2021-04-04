Выигрыш у "Ростова" помог "Спартаку" сократить отрыв от лидера чемпионата

04 апреля 2021, 23:59

"Ростов" впервые за семь лет проиграл "Спартаку" на домашнем поле. Благодаря этой победе "Спартак" сократил отставание от "Зенита" до одного очка.

Футболисты московского клуба "Спартак" одержали гостевую победу 3:2 в матче с "Ростовом" в 24-м туре Российской премьер-лиги. "Спартак" открыл счет на 23-й минуте после гола Виктора Мозеса, однако затем за пять минут пропустил мячи дважды. Защитник "Спартака" Павел Маслов забил автогол, а на 32-й минуте Георгий Махатадзе вывел "Ростов" вперед. Успех "Спартаку" принесли два точных удара нападающего Александра Соболева - на 44-й и 58-й минутах матча, сообщил сегодня "Интерфакс".

Благодаря победе "Спартак" вплотную приблизился к лидирующему "Зениту" – отставание от сине-бело-голубых составляет одно очко, "Ростов" находится на восьмом месте турнирной таблицы с 37 очками, проинформировало РИА "Новости".

О том, что "Спартак" не побеждал в Ростове-на-Дону 7,5 лет, тренер команды Доменико Тедеско узнал только после матча. "Каждый матч для "Спартака" особенный, все соперники в матчах против нас готовы отдать все силы, что у них есть. "Ростов" — не исключение, они играют в простую игру через длинные передачи. Мы не можем никак этого избежать, приходится просто принять и играть так же, как они — биться на подборах, делать пару коротких передач, снова длинную, бежать туда, снова стараться зацепиться за мяч. Был силовой и простой футбол", - привел его слова "Спорт-Экспресс".

На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликован материал о футбольном клубе "Ростов".