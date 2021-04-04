Пасхальные службы привлекли верующих Нагорного Карабаха в церкви

04 апреля 2021, 21:21

В 15 церквях и храмах Нагорного Карабаха, в том числе в монастыре Дадиванк, который находится на подконтрольной Азербайджану территории, прошли пасхальные службы. На них собралось множество прихожан.

Как писал "Кавказский узел", из-за угрозы коронавируса пасхальные службы в церквях и храмах Нагорного Карабаха в 2020 году прошли в закрытом режиме. Все церковные церемонии по случаю Пасхи в храме Покрова Божией Матери в Степанакерте транслировались в прямом эфире местного общественного телевидения.

В этом году армяне Нагорного Карабаха, как и в Армении, отмечают Пасху 4 апреля, согласно григорианскому календарю. На армянском Пасха носит название Затик - избавление от мук. В канун Пасхи, отмечается пасхальный Сочельник, на армянском "Чрагалуйс". Во всех церквях проходят праздничные литургии. После литургии, получив благословение, прихожане продолжают отмечать Пасху дома, в кругу семьи, где накрыты пасхальные столы, с традиционными блюдами – крашенные в красный цвет яйца символизирует, что мир был спасен ценою крови Христа, отварная рыба, блюда из зелени, рисовый плов с изюмом, и гата (пирог). На следующий день после Пасхи армянская церковь отмечает "Мерелоц" (поминание усопших).

Пасхальные литургии прошли в 15 храмах

Пасхальная литургия прошла в 15 церквях и храмах Нагорного Карабаха, рассказал священник Арцахской епархии ААЦ Тер-Андреас Тавадян. В Степанакерте пасхальная литургия прошла в Кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы, в 13 церквях Мартакертского, Мартунинского и Аскеранского районов, а также монастыре Дадиванк в Карвачарском районе, который перешел под контроль азербайджанской стороны, однако охраняется российским миротворческим контингентом", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

В Дадиванке в литургии участвовали 10 армянских паломников и медицинский коллектив миротворцев, а службу провели армянские священнослужители, которые остаются при монастыре под присмотром миротворцев, рассказал Тавадян. "Каждое воскресенье в Дадиванк совершается паломничество в сопровождении российских миротворцев. По требованию азербайджанской стороны, армянских паломников не должно быть больше 10 человек. Сегодня желающих участвовать в литургии в Дадиванке было больше, однако больше десяти мы отправить не могли", - заметил священнослужитель.

Монастырь Армянской апостольской церкви Дадиванк оказался на отходящей под контроль Азербайджана территории Нагорного Карабаха. Верующие высказывали опасения, что больше не смогут посетить обитель. При этом настоятель и братия решили не покидать Дадиванк.

Прихожан в церквях и храмах во время пасхальной литургии было больше, чем ожидалось, рассказал он. "Я звонил в монастырь Амарас, в Гадзасар, в другие церкви в районах, и везде мне сказали, что было большое количество прихожан. И в Степанакерте тоже было больше прихожан, чем ожидалось. Ведь за последний год из-за коронавируса люди не так активно посещали церкви", - отметил Тер-Андреас Тавадян.

Пасхальная служба прошла, как и в прошлые годы, по канонам армянской церкви. Однако сам процесс службы был немного изменен, рассказал Тавадян. "Сегодня архиепископ Арцахской (Нагорно-Карабахской) епархии Армянской Апостольской церкви Паргев Мартиросян отслужил свою прощальную литургию в Соборе Пресвятой Богородицы в Степанакерте", - сообщил он.

Архиепископ Паргев Мартиросян освобожден от должности главы Арцахской епархии ААЦ, по распоряжению Католикоса всех армян Гарегина II и назначен специальным посланником по особым поручениям Католикоса всех армян. Новым главой епархии ААЦ назначен епископ Вртанес Абрамян.

Вечером 3 апреля архиепископ Паргев Мартиросян принял участие в Святой литургии Сочельника в церкви Святого Акопа в Степанакерте, по окончании которой обратился к верующим со своим пасхальным посланием. Он пожелал людям "мира, любви и единства, напомнив им, что за Голгофой следует Воскресение, и мы должны всей нацией верить в это".

Мэрия Степанакерта организовала угощения детям

По случаю Пасхи мэрия Степанакерта организовала сегодня праздничное мероприятие для детей рядом с Собором Пресвятой Богородицы. Небольшой концерт провели воспитанники Степанакертского центра детского и юношеского творчества, они выступили с театральными и концертными номерами на темы Пасхи, были организованы игры. После освящения пасхального стола дети отведали традиционные блюда.

"Несмотря на трудный послевоенный период, дети должны веселиться. Знать армянские традиции и корни, и правильно понимать тайну Воскресения Христова", - сказала сотрудник мэрии Степанакерта.

На Святую литургию в церкви собралось много людей, рассказала жительница Степанакерта София Бабаян. "Я постоянно хожу в церковь. За последнюю неделю - во время Страстной недели Великого Поста, а также вчера вечером во время Сочельника, и сегодня, в день Пасхи, я заметила, что прихожан больше, чем было раньше. Люди не теряют веры, и слава Богу, так как я уверена, что в истинной вере наша сила", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". В этом году, как и в прошлые годы, ее семья отмечает Пасху согласно церковным традициям, добавила она.

В октябре собор Казанчецоц (собор Св. Христа Всеспасителя) в Шуши (азербайджанское название - Шуша) подвергся обстрелам, при этом получили ранения местные жители и российские журналисты. Азербайджан отверг свою причастность к обстрелам. Несмотря на опасность новых обстрелов, храм оставался открытым для верующих.

До войны 2020 года Анна Шахназарян проживала в Шуши, была прихожанкой Собора Св. Христа Всеспасителя (Сурб Аменапркич Казанчецоц). Во время Пасхи пела в церковном хоре, а после литургии участвовала в праздничных мероприятиях для жителей Шуши.

"Сегодня я с детьми пришла в церковь в Степанакерте. Помолилась за усопших и за здравие живых. Еще я помолилась, чтоб вернуться в Шуши, в свой дом, посетить свою церковь. Думаю, все беженцы сегодня молились как я. В церкви я встретила своих соседей, которые тоже временно нашли приют в Степанакерте, и в их глазах я увидела такую же надежду", - сказала она.

Вера помогает после поражения в осенней войне, сообщил житель Степанакерта Эдик Карапетян. Он отметил, что не часто ходит в церковь, но сегодня решил прийти вместе с детьми. "Я человек советского поколения, не приучен к походам в церковь. Но я всегда верил Бога, еще в первой карабахской войне, в которой участвовал – на войне без веры нельзя. А после поражения в последней войне, у нас осталась только эта вера", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос, почему только единицы надевают маски, Карапетян ответил, что в Нагорном Карабахе "ситуация стабильная, потому люди не опасаются".

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В итоге Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Напомним, 3 апреля прихожане Армянской апостольской церкви отпраздновали Пасхальный Сочельник, на армянском "Чрагалуйс". Верующих на праздничную литургию в Армении пускали в церкви при условии соблюдения масочного режима. После богослужения в Ереване состоялось шествие с зажженными лампадами. Сегодня утром в церквях Армении состоялось богослужение Пасхальной Заутрени. За этим последовал обряд освящения четырех сторон света (Андастан), а потом – Святая литургия, передает «Спутник-Армения».