Власти Ингушетии назвали число COVID-пациентов в реанимации

04 апреля 2021, 20:22

В больницах Ингушетии лечится 81 пациент с подозрением на коронавирус, 13 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии сообщил республиканский оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", власти Ингушетии до 15 апреля продлили действующие ограничения в связи с COVID-19, говорится в указе главы республики.

За сутки в Ингушетии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии коронавирус подтвержден у 15 158 человек, сообщил сегодня республиканский оперативный штаб. За все время умер 181 человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровели — 13 445 человек, говорится в публикации в Instagram ведомства.

В больницах находятся 81 человек с подозрением на коронавирус, диагноз подтвержден у 27 из них. Состояние 13 пациентов тяжелое, они проходят лечение в отделении реанимации, из них два человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 113 человек, которые переносят заболевание легко, проходят лечение на дому, сообщила сегодня газета "Ингушетия".

Напомним, по темпам вакцинации от коронавируса в России Ингушетия, наряду с другими регионами Северного Кавказа, оказалась в последней десятке российских регионов, говорится в исследовании РБК, опубликованном 6 марта. По данным издания, в Ингушетии было вакцинировано 2,18 процента жителей.

Проблема вакцинации на Северном Кавказе присутствует, рассказал изданию заместитель декана факультета экономики, управления и права Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Сергей Решетняк. "Тут есть и объективные факторы и субъективные, и откровенная пропаганда против вакцинации, эксплуатирующая имеющиеся у общества страхи о вреде вакцины. Тут стоит отметить, что объективные факторы не являются приоритетными причинами отставания темпов прививочной кампании. К ним следует отнести большое количество людей, которые уже переболели коронавирусом и имеют стойкие антитела, ну или считают, что они их имеют, поскольку тест на количество антител не делали, но верят в то, что в их организме они есть", - говорится в публикации от 2 апреля.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Ингушетии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".