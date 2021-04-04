Ибрагим Гаджиев арестован на два месяца

04 апреля 2021, 15:50

Суд в Махачкале арестовал свидетеля по делу полицейских Раипа и Зиявудина Ашиковых Ибрагима Гаджиева, которого обвинили в незаконном хранении оружия и приготовлении к сбыту наркотического вещества.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 апреля силовики заблокировали машину Ибрагима Гаджиева, не позволив ему отъехать от здания Кировского районного суда в Махачкале. Они потребовали от Гаджиева проследовать с ними в отдел для допроса. Гаджиев провел ночь в салоне автомобиля - он опасался, что в случае его освобождения силовики могут увезти его в неизвестном направлении, и что к нему будут применяться пытки. Днем 2 апреля Гаджиев был доставлен в отдел полиции. Гаджиева вынуждают оговорить братьев Ашиковых, находящихся под следствием, и самого себя, заявила защита.

Ибрагим Гаджиев – бывший сотрудник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД, он был подчиненным Раипа Ашикова в службе безопасности дагестанского филиала "Россельхозбанка". Бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков и его брат, бывший врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков обвиняются в финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа. Их родные неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело в отношении обвиняемых сфальсифицировано.

Обвинение по двум уголовным статьям было предъявлено Ибрагиму Гаджиеву в субботу, 3 апреля, сообщила его адвокат Сапият Магомедова. "Он обвинен в незаконном обороте оружия, а также приготовлении к сбыту наркотического вещества", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня в Кировский районный суд Махачкалы было направлено ходатайство следствия об избрании Гаджиеву меры пресечения в виде заключения под стражу. "Судья учел только тяжесть предъявленного обвинения, остальные доводы следствия не принял во внимание. В итоге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - рассказала адвокат.

Сам Гаджиев после доставления 31 марта в отдел полиции написал заявление на имя членов Общественной наблюдательной комисии (ОНК) Дагестана. В заявлении он сообщил, что револьвер и белый порошок ему были подброшены вооруженными людьми в масках, которые рано утром ворвались в его дом.

В субботу, 3 апреля, вечером члены ОНК Дагестана посещали Гаджиева в изоляторе временного содержания по просьбе родственников, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя комиссии Ума Аскерханова.

"На момент нашего посещения, жалоб от Ибрагима Гаджиева на содержание в ИВС не поступило. Физического воздействия на не него не оказывалось, состояние здоровья удовлетворительное", - сказала Аскерханова.