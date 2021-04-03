Следком подтвердил задержание подозреваемого по делу об убийстве ингушского журналиста

03 апреля 2021, 17:32

Житель Ингушетии Ризван Котиев, находившийся в федеральном розыске с 2017 года по делу о подстрекательстве к убийству журналиста Амирхана Кокурхоева, задержан, сообщили в региональном управлении Следкома.

Как писал "Кавказский узел", 5 января 2017 года полицейские задержали Руслана Джамалдинова. По данным МВД, в ходе допроса он дал признательные показания, заявив, что нанес смертельное ранение журналисту Амирхану Кокурхоеву. Джамалдинову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). 3 июля 2017 года суд признал Джамалдинова виновным в убийстве Кокурхоева и приговорил его к 8,5 года лишения свободы. Сегодня источник сообщил о задержании Ризвана Котиева, подозреваемого по делу об убийстве ингушского журналиста.

1 января пресс-секретарь администрации Сунженского района Ингушетии, ведущий телепередачи Амирхан Кокурхоев получил ножевое ранение и скончался в больнице. По версии следствия, убийство было совершено на бытовой почве. Подозреваемым по делу проходил также сын Джамалдинова Ризван Котиев, он был объявлен в розыск.

По данным следствия, 1 января 2017 года в сельском поселении Нестеровское Руслан Джамальдинов инициировал конфликт на бытовой почве со своим соседом Амирханом Кокурхоевым. Участником кофликта стал Ризван Котиев, он устроил драку и подстрекал отца убить оппонента. После этого Джамалдинов нанес удар ножом мужчине, в результате чего тот скончался, рассказал представитель пресс-службы следственного управления Следственного комитета по Ингушетии.

Было возбуждено дело об убийстве и подстрекательстве (ст.105 и ч.4 ст.33 - ч.1 ст. 105 УК России). Котиеву, который скрылся с места преступления, заочно было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству. Разыскиваемый задержан, он находится под стражей в Москве, его этапируют в Ингушетию для проведения следственных действий, пишет со ссылкой на пресс-службу Следкома "Интерфакс".