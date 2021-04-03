Utair открыла прямые рейсы между Ставрополем и Махачкалой

03 апреля 2021, 14:55

Первый самолет авиакомпании Utair из Ставрополя в столицу Дагестана вылетел сегодня. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, сообщили в администрации ставропольского аэропорта.

Рейсы между Ставрополем и Махачкалой будут выполняться по вторникам и субботам. Из Ставрополя самолет будет вылетать в 12:00 мск, из Махачкалы - в 14:20 мск, уточнили в аэропорту.

Первый самолет уже отправился сегодня из Ставрополя по новому направлению. "Самолеты по этому направлению будут летать дважды в неделю", - цитирует источник в администрации аэропорта ТАСС.

Согласно онлайн-расписанию аэропорта Ставрополя, рейс в международный аэропорт Махачкалы (Уйташ) вылетел сегодня в 12.24 мск. Самолет из Махачкалы в Ставрополь должен прибыть в 15.50 мск.

Стоимость билета из Ставрополя в Махачкалу на одного пассажира на ближайшую дату (6 апреля) начинается от 2708 рублей. Время в пути - 1,5 часа. Обратно минимальная стоимость составит 1708 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании Utair.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние между Ставрополем и Махачкалой - 610 км, время в пути на автомобиле превышает девять часов.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2020 года Utair открыла авиасообщение между Махачкалой и Сочи.