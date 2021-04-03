Пользователи соцсети поспорили о действиях силовиков в отношении Гаджиева

03 апреля 2021, 15:52

Бывшие силовики, к которым применяются недозволенные методы следствия, могли ранее и сами действовать аналогично, отметила часть пользователей Facebook. Расследование, независимо от того в чем обвиняется человек, должно быть объективным, возразили их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 1 апреля силовики заблокировали машину Ибрагима Гаджиева, не позволив ему отъехать от здания Кировского районного суда в Махачкале. Они потребовали от Гаджиева проследовать с ними в отдел для допроса. Гаджиев провел ночь на 2 апреля в салоне автомобиля – он опасался, что в случае его освобождения силовики могут увезти его в неизвестном направлении, и что к нему будут применяться пытки. 2 апреля Гаджиев вышел из машины и был доставлен в махачкалинский отдел полиции. Силовики отказались пустить к нему адвокатов.

Ибрагим Гаджиев – бывший сотрудник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД, он был подчиненным Раипа Ашикова в службе безопасности дагестанского филиала "Россельхозбанка", указывалось в публикации "Черновика". Преследование Ибрагима Гаджиева напрямую связано с делом братьев Ашиковых, уверена Сапият Магомедова. По словам адвоката, два года назад силовики уже похищали Гаджиева и несколько дней удерживали его, не оформляя документы о задержании.

Пользователь Facebook Махач Абдулатипов сегодня разместил на своей странице в Faccebook запись об операции по задержанию Ибрагима Гаджиева. "Второй день как в пабликах и СМИ Дагестана первой и главной новостью является удержание бывшего сотрудника МВД и близкого человека Ашиковых Ибрагима [Гаджиева]. Так вот все вдруг вспомнили о правах человека, о справедливости и гуманности! Ашиковы, будучи сотрудниками МВД, были известны своей жестокостью <…>. Работники МВД в очередной раз показали, что они за законность и справедливость. Не критикуйте сотрудников МВД, которые борются за нашу безопасность, многие из них борются за наше с вами спокойствие, пока мы отдыхаем", – написал Абдулатипов.

К 13.45 мск 3 апреля эта публикация набрала 33 отметки "нравится" и 98 комментариев. Также Абдулатипов отметил, что является бывшим сотрудником МВД. " Честных сотрудников очень много, но система усложняет им работу, но с каждым годом все больше и система меняется в лучшую сторону", – подчеркнул он.

"По сути порядок должен соблюдаться. Пытать человека и потом окружать и не выпускать это не правильно", – прокомментировал публикацию руководитель организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

"Закон выше всех, но беззаконники не заслуживают его", – ответил ему Махач Абдулатипов.

"Если мы будем считать, что работники полиции имеют право решать, что такой-то виноват, и пытать его и тех, кто может дать на него показания, то это ужасно. Ведь порядок придумали не зря. Сегодня твое мнение совпадает с их, и ты скажешь – правильно пытают. Завтра не совпадает, что ты будешь говорить?" – задался вопросом Увайсов.

"Я 15 лет проработал в МВД и 10 в адвокатуре. Так что немного знаю. И всё же право на защиту неприкосновенно: и для убийц, и для педофилов, и для дето- и отцеубийц. А уж тем более для коррупционеров. Более того, таковыми они становятся и называются лишь после вступления приговора в законную силу, а если мы будем изначально категорировать людей, очень легко можем сами попасть в список "отверженных", – отметил Мурад Велиханов.

"Вот закончатся Ашиковы и другие. Что будет? Чтобы система воспроизводилась, им всегда будет нужно "свежее мясо". И не факт, что в роли кроликов не выступим мы с тобой", – считает Айгумов Хабиб.

"В ЦПЭ (Центр противодействия экстремизму. – Прим. "Кавказского узла") очень много достойных людей, не говорю за всех, ибо думаю, есть и наглецы, <…> но основная масса, вернее те, кого я знаю, парни принципиальные, добросовестные и честные", – написал Махач Абдулатипов.

"Мне остается лишь поверить тебе. А если им дадут приказ крутить ни в чем не повинного, откажутся? Почему-то я не верю", – ответил Айгумов Хабиб.

"<…> Считаю, что право на справедливый суд и на справедливое расследование имеет каждый", – высказал, в частности, свое мнение автор Telegram-канала "Спроси у Расула" Расул Асад.

Напомним, что бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков и его брат, бывший врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков обвиняются в финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа. Раип Ашиков в декабре 2020 года был также заподозрен в превышении полномочий. Еще один фигурант дела, начальник доставки пенсии в Тарумовском районе Махачкалы Омар Абдурашидов, заподозрен в вымогательстве и финансировании терроризма.

Родные Абдурашидова и Ашиковых неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело в отношении обвиняемых сфальсифицировано. В октябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения.