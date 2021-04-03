Телесюжет Малышевой о ношении масок в Чечне обернулся жалобой в Роскомнадзор

03 апреля 2021, 07:31

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин потребовал проверить на достоверность выпуск передачи "Жить здорово!" Елены Малышевой из Чечни, в котором говорилось об отсутствии эффекта масок на частоту заражения коронавирусом и о плюсах отмены масочного режима.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 февраля Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы Чечни. Распоряжение об отмене масочного режима вошло в противоречие с заявлением главы Роспотребнадзора о преждевременности таких послаблений. Кадыров продемонстрировал стремление быть первым в отмене масочного режима, отметили аналитики.

Первым регионом, объявившим об отмене масочного режима, стала Удмуртия, но фактически Чечня стала первым регионом, где режим отменен. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о своем решении 9 февраля, указав, что ограничения будут сняты 12 февраля, пишет РБК. Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил об отмене обязательства носить маски 10 февраля, отменив ограничения в тот же день.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием проверить заявления Елены Малышевой, которая в эфире программы "Жить здорово!" заявила, что ношение масок не снижает риск инфицирования коронавирусом, сообщило 1 апреля РБК.

В запросе Рашкин указал, что в местах массового пребывания предписывается носить маски. "За появление в общественных местах без масок полиция задерживает граждан, в том числе грубо, с применением физической силы. Возбуждаются многочисленные дела", – отметил депутат. Также он подчеркнул, что "отсутствие единообразия толкования и применения предписаний о соблюдении масочного режима вызывает заметное общественное недовольство". Рашкин попросил в частности главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить сюжет программы "Жить здорово!" на достоверность и безопасность, сказано в публикации.

Сюжет программы "Жить здорово!" о котором идет речь, был опубликован на YpuTube-канале программы 9 марта. К 07.00 мск ролик набрал 5484 просмотров и 29 комментариев. В сюжете Малышева посетила Чечню, где 10 февраля был отменен масочный режим. "Наше утро начинается в Чечне, вот с такого символического жеста", – сказала Малышева выходя из прилетевшего в Чечню самолета снимая при этом с лица медицинскую маску. – "Чечня стала первой территорией России, которая полностью отменила масочный режим <...> Остров счастья живет без масок!" - добавила она.

Также в программе аналитики отметили, что при ношении маски более двух часов на ней скапливаются патогенные организмы. "Вывод один: если уж вы носите маски – каждые два часа их нужно менять... Поэтому, я думаю, отменив масочный режим, вы увидели более легкие формы. Даже если к вам попал вирус, часть вируса вы все равно выдохнули. А дальше, если вы в маске, вы дышите своими микробами и вирусами, увеличивая их концентрацию. А без маски концентрация уменьшается", – сказала Малышева.

Она также сослалась на исследование датский ученых, согласно которому ношение масок не снижает частоту заражения коронавирусом. При этом на экране появилась надпись: "Рекомендация носить хирургические маски, чтобы поддержать общественное здоровье, не снижает частоту инфицирования новым коронавирусом". Малышева также подчеркнула, что авторы программы не призывают никого не носить маски, а предлагают делать это правильно.

По итогам 2020 года Чечня оказалась лидером по избыточной смертности от коронавируса среди регионов России с приростом в 43%, сообщил 31 марта "Проект" в исследовании об итогах первого коронавирусного года в России.

За сутки в Чечне подтверждены 12 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло 11 683. За сутки от коронавируса в регионе скончался один пациент, а общее число смертей от COVID-19 возросло до 117, следует из информации, опубликованной 2 апреля на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Напомним, что Рамзан Кадыров, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и другие высокопоставленные чиновники в Чечне неоднократно угрожали высокими штрафами за несоблюдение масочного режима. При этом местные жители и пользователи соцсетей критиковали их за нарушение этих предписаний. О том, как Рамзан Кадыров и его окружение игнорируют жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

К распространению коронавируса отношение властей Чечни менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, отмечается в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись". Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".