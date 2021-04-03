Следователи заподозрили аферу при благоустройстве мемориала в Астраханской области

03 апреля 2021, 03:10

При благоустройстве территории памятника-мемориала в селе Черный Яр Астраханской области подрядчик присвоил более 500 миллионов рублей, полагают следователи.

По версии следствия, весной 2020 года подрядчик, выполнявший работы по благоустройству территории памятника-мемориала в селе Черный Яр, предоставил заказчику недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ.

Мемориал в селе Черный Яр установлен в 1988 году в честь погибших на фронтах Великой Отечественной войны более 500 жителях села, говорится в справке на сайте "Все о Второй мировой".

Дело расследуется по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сумма нанесенного ущерба бюджету составляет более 500 тысяч рублей, сообщил 2 апреля Следственный комитет России на своем сайте.

Отметим, санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в конце марта гендиректор стройфирмы в Астрахани был обвинен в хищении 5,3 миллиона при строительстве домов для переселения людей из аварийного жилья.