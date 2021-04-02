Чиновник в Астраханской области задержан за снос зданий интерната

02 апреля 2021, 10:11

Временно исполняющий обязанности главы администрации Татаробашмаковского сельсовета Магади Баймагамедов заподозрен в превышении полномочий после сноса зданий интерната, которые не были признаны аварийными, сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, подозреваемый в 2019 году распорядился снести здания, которые находились в собственности сельсовета. В них ранее был интернат, воспитанники которого в 2009 году были расселены по другим учреждениям. С тех пор строения остались заброшенными и пришли в негодность. В некоторых из них предполагалось провести капремонт и открыть детский сад. "Кадастровая стоимость [зданий] составляла более 11 млн рублей", - проинформировала пресс-служба управления ФСБ по региону.

В отношении Баймагамедова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он задержан, пишет со ссылкой на УФСБ "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в октябре 2020 года суд признал виновным замглавы администрации Володарского района Астраханской области в одобрении покупки непригодных для жилья квартир на сумму более 18 млн рублей и приговорил его к 4,5 года заключения.