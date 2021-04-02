Черемша. Кадр видео ИНГУШЕТИЯ https://www.youtube.com/watch?v=2tSv1nZ9H7Y&t=2s

02 апреля 2021, 07:53

Найден пропавший в Ингушетии сборщик черемши

Потерявшийся 35-летний сборщик черемши найден в лесу близ села Нестеровское в Сунженском районе, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 1 апреля в районе сельских поселений Галашки и Аршты пропал местный житель 1986 года рождения, занимавшийся сбором черемши. Спасатели и волонтеры приступили к его поискам.

35-летний сборщик черемши найден в лесу недалеко от села Нестеровское, сообщило сегодня управления МЧС по региону. "В 02.00 мск 2 апреля пропавшего местного жителя нашли вблизи сельского поселения Нестеровское Сунженского района. После первичного осмотра его передали родственникам", – проинформировало ведомство на своем сайте.

В поисках заблудившегося принимал участие 51 человек, в том числе спасатели, добровольцы и сотрудники администрации, а также были задействованы девять единиц техники, следует из сообщения.

Напомним, что сбор и продажа черемши является одним из основных источников доходов жителей предгорной и горной части Ингушетии и Чечни. Черемшу чеченцы и ингуши называют хьонк. Ее собирают в период таяния снегов, информировал "Это Кавказ".

В марте 2020 года, после начала пандемии коронавируса, стоимость черемши, которая считается действенным средством профилактики простудных заболеваний, выросла более чем в два раза. Спасатели в Ингушетии систематически ведут поиски пропавших сборщиков черемши. Так 21 января 2019 года более сотни человек вышли на поиски юноши, который заблудился в лесу в предгорной зоне в Ингушетии.

Примечание:

"Найдены пропавшие в Чечне сборщики черемши",  "Найдены пропавшие в Ингушетии сборщики черемши", "МЧС Ингушетии отказалось от слов про сбор черемши на сопредельных территориях".

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