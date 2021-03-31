Анкваб вернулся в Абхазию после лечения от коронавируса

31 марта 2021, 20:24

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб вернулся в республику из Москвы, где лечился от коронавирусной инфекции.

Как писал "Кавказский узел", коронавирус у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба подтвердился 30 декабря 2020 года. 8 января его перевезли в московскую клинику, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а 16 февраля перевели из палаты интенсивной терапии в стационар. 18 марта Анкваб окончил курс лечения от коронавируса, но оставался в Москве для прохождения курса реабилитации.

Александр Анкваб вернулся в Абхазию из Москвы после лечения от коронавируса и реабилитации, сообщила сегодня пресс-служба абхазского правительства. Анкваб чувствует себя хорошо, говорится в сообщении на сайте правительства Абхазии. Как скоро Александр Анкваб планирует вернуться к исполнению обязанностей премьер-министра, в сообщении не указано.

В Абхазии на вечер 30 марта было зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом, а с начала пандемии - 13 398 случаев заражения. Скончались 213 человек, в том числе 30 марта - один человек, сообщил "Sputnik-Абхазия" со ссылкой на оперштаб. Данные на 31 марта о положении дел с заболеваемостью коронавирусом в Абхазии пока не обнародованы.