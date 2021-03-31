Почти 500 грузовиков образовали очередь на "Верхнем Ларсе"

31 марта 2021, 09:17

На Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из 490 большегрузов, несмотря на отсутствие ограничений на проезд, следует из сообщения спасателей.

Как сообщал "Кавказский узел", с 28 марта проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех машин. Утром 29 марта спасатели информировали, что на границе с Грузией образовалась очередь из более 640 фур.

На Военно-Грузинской дороге с российской стороны скопилось 490 фур, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на МВД Грузии и Центр кризисного управления МЧС России по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов автотранспортных средств, отмечается на сайте управления МЧС по Северной Осетии. " По состоянию на 07.00 31 марта 2021 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", – подчеркнуло ведомство.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по данным на 08.55 мск, на въезде в Россию из Грузии видна длинная очередь большегрузов, грузовики также стоят и на самом КПП. На выезде из России в Грузию очереди нет, а на самом КПП стоят два микроавтобуса и несколько легковых машин. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная сухопутная трасса, по которой можно попасть из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".