Родные добились компенсации за убийство Хубулова при спецоперации в Грузии

31 марта 2021, 01:46

Суд в Тбилиси обязал государство выплатить компенсацию в размере 49,5 тысячи лари (14,5 тысячи долларов) родным убитого во время спецоперации Александра Хубулова и назначил ежемесячное пособие его детям, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября 2015 года Тбилисский городской суд приговорил пятерых бывших высокопоставленных полицейских, обвиняемых в преднамеренном убийстве Зураба Вазагашвили и Александра Хубулова, к наказанию от 4,5 до 12 лет лишения свободы. 23 января 2017 года осужденные Пирцхалава и Цаадзе объявили голодовку, заявив о возможном сговоре против них других обвиняемых по делу. Апелляционный суд в июне 2017 года подтвердил приговор бывшим высокопоставленым силовикам.

В мае 2006 года в Грузии в результате спецоперации были убиты Хубулов и Вазагашвили, готовившие, по версии следствия, нападение на одну из тбилисских семей. Следствие расценило действия силовиков при операции как вооруженное нападение. Бывшие высокопоставленные сотрудники полиции Ираклий Пирцхалава и Георгий Цаадзе были приговорены к 12 годам заключения, бывший начальник отряда специального назначения ГУВД Тбилиси Кахабер Накани - к 6 годам, бывший следователь департамента криминальной полиции Леван Беродзе – к 3 годам по обвинению в фальсификации доказательств, а бывший следователь департамента криминальной полиции Григол Квиникадзе – к 4,5 года лишения свободы за незаконное преднамеренное задержание человека.

Тбилисский горсуд постановил выплатить единовременную компенсацию в размере 49,5 тысячи лари (около 14,5 тысячи долларов) семье Александра Хубулова, сообщил со ссылкой на адвоката Арчила Каикацишвили "Спутник-Грузия". Кроме того, детям Хубулова назначена ежемесячная компенсация по 159 лари (порядка 46,5 долларов) до их совершеннолетия, сказал адвокат. "Этим решением грузинский суд еще раз подтвердил... что было убийство", - указал Каикацишвили.

Он также рассказал, что семья Зураба Вазагашвили добилась компенсации в Страсбургском суде.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал государство выплатить 50 тысяч евро по делу Вазагашвили, сообщил 18 июля 2019 года "Грузия-онлайн".