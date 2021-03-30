Буйнакский перевал. Скриншот видео РГВК "Дагестан" https://www.youtube.com/watch?v=XkpkZc9BCfo

30 марта 2021, 17:10

Возобновлено движение на Буйнакском перевале

Буйнакский перевал расчищен спустя две недели после схода оползня. Значительное время, которое потребовалось для открытия дороги, Минтранс Дагестана объяснил большим объемом оползня и требованиями безопасности.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 16 марта на четвертом километре автодороги Махачкала - Буйнакск - Гуниб сошел оползень. Власти приняли решение закрыть Буйнакский перевал на участке от третьего до 12-го километров, а водителям предложили пользоваться другой дорогой.

Дорожники завершили расчистку от оползня участка дороги Махачкала - Буйнакск - Гуниб на Буйнакском перевале. Движение автотранспорта восстановлено, сообщил сегодня ТАСС. 

Проведение работ было связано с большим объемом оползневых масс, проинформировал сегодня Минтранс Дагестана.  Была проведены поэтапна разгрузка склона, рыхление скальных валунов. "С учетом специфики мероприятий и в целях безопасности форсировать работы было невозможно", - говорится в сообщении в Instagram ведомства. 

Примечание:

"Мечеть и жилой дом повреждены после схода лавины в Дагестане", "Расчищена дорога к четырем заблокированным лавиной дагестанским селам", "Жители дагестанских сел опасаются остаться без продуктов после схода лавины".

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