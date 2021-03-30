Жительница Сочи обвинила МВД в неправомерном выселении из служебного жилья

30 марта 2021, 02:50

За время службы в полиции жительница Сочи Светлана Брюховецкая получила инвалидность II группы и была уволена по состоянию здоровья. Краевое управление МВД по суду выселило ее из служебного жилья, однако Брюховецкая не согласна с таким решением и оспорила его.

Сообщение от жительницы Сочи Светланы Брюховецкой о выселении из служебного жилья поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 23 марта. Она сообщила, что более семи лет отработала в органах внутренних дел. В 2019 году у нее выявили онкологическое заболевание. Она перенесла пять курсов химиотерапии и две операции, после чего на военно-врачебной комиссии в Краснодаре ее "признают негодной к службе и увольняют из органов внутренних дел в феврале 2020 года по состоянию здоровья". "Меня по решению суда от 19.03 2021 года выселили из служебного жилья, потому что я не стою на очереди. Но тут очевидно, я не по своей воле получила заболевание и не сама уволилась, а чтобы стать на очередь, нужно отработать 10 лет, у меня только 7 лет и два месяца", - написала Брюховецкая. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Бывшая сотрудница МВД Светлана Брюховецкая 29 марта подала апелляцию на решение Адлерского районного суда от 19 марта о выселении ее по требованию руководства Главного управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю из жилья в Сочи.

По словам представителя Адлерского районного суда, решение по делу Брюховецкой не вступило в силу. "В случае вступления решения в силу судом будет выписан исполнительный лист и передан в службу судебных приставов, которые принудительно исполнят решение суда о выселении Брюховецкой», - сообщил представитель суда корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он подтвердил, что «дело ответчицы Брюховецкой рассмотрено в пользу истца МВД, и 19 марта она выселена из ведомственного фонда МВД края без предоставления другого помещения».

При этом Светлана Брюховецкая сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что за десять дней ни она, ни ее адвокат Сергей Митрошкин так и не получили решение суда на руки и не имели возможности ознакомиться с ним. Адвокат в поданной предварительной апелляционной жалобе указал, что право его подзащитной на ознакомление с решением суда было нарушено.

По словам Брюховецкой, в 2012 году, после получения высшего образования, она устроилась в МВД. Служила в Центральном районе Сочи. В 2013 году она подала документы на получение служебного жилья, и в том же году ей предоставили жилье в селе Веселое Адлерского района.

Несмотря на то, что на службу приходилось ездить за тридцать километров, по словам Брюховецкой, работа участковым уполномоченным полиции ей нравилась. В 2018 году она перевелась в патрульно-постовую службу тоже в Центральном районе Сочи.

Летом 2019 году, по словам Брюховецкой, у нее диагностировали опухоль кишечника. Она перенесла две операции, пять курсов химиотерапии. На военно-врачебной комиссии в Краснодаре Светлану Брюховецкую признали негодной к службе и уволили из органов внутренних дел в феврале 2020 года «по состоянию здоровья». Ей была присвоена инвалидность 2 группы, полученная во время прохождения службы. Кроме того, по ее словам, ей назначена пенсия от МВД.

«Вместо того, чтобы предоставить мне другое жилье, как инвалиду, и позаботиться о своем бывшем сотруднике, МВД края решило вообще от меня избавиться, подав иск о моем выселении без предоставления другого жилья. Все мои доводы о том, что в таком состоянии мне некуда идти, у меня нет другого жилья, и такое отношение к инвалиду противоречит закону, остались без внимания", - рассказала Брюховецкая.

По ее словам, решение о выселении мотивировано тем, что она не стоит в очереди. "Но на очередь встать по правилам МВД я могла только после 10 лет службы. Тут очевидно, я не по своей воли получила заболевание и не сама уволилась [...] У меня даже нет полных восьми лет службы. По объективным причинам я не смогла работать. Я сама никогда бы не ушла со службы, так как я с детства мечтала работать в милиции», - рассказала Брюховецкая.

В иске руководства ГУ МВД Краснодарского края (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") "о расторжении договора найма и выселения из незаконно занимаемого служебного помещения" сказано, что квартира, где проживает ответчица, является федеральной собственностью, и "распоряжением МВД России от 26.05.2013 года включена в специализированный жилищный фонд с отнесением к служебным жилым помещениям".

Далее в иске говорится, что действие договора найма устанавливается подразделением системы МВД России, на балансе которого находится жилое помещение, на срок не менее шести месяцев и не более двух лет с дальнейшим продлением, но не может превышать период службы (работы) сотрудника (гражданского служащего, работника). Данный договор продлевался каждые два года, и последний раз он был заключен еще на два года 12 февраля 2020 года. Однако ввиду того, что Брюховецкая была уволена 12 февраля 2020 года из-за того, что была признана негодной к несению службы, ее решено выселить.

При этом истец указал в иске, что, согласно пункту 2 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации, не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления других жилых помещений инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей». Однако истец посчитал, что «Брюховецкая к таким инвалидам не относится».

При этом в справке об инвалидности II группы, которую Брюховецкая получила в феврале 2021 года, в графе "Причина инвалидности" указано "Заболевание получено в период военной службы".

«Светлана Брюховецкая была уволена не по своей воле и не по своему желанию, а по причине заболевания, полученного именно в период военной службы в МВД, и установленной ей инвалидности», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Брюховецкой Сергей Митрошкин.

По его словам, стороной защиты были поданы возражения и встречный иск «о предоставлении другого жилого помещения» 16 декабря 2020 года, однако суд отклонил иск Брюховецкой. "Мотивировку мы не знаем. Решение суда до сих пор не выдано, хотя прошло уже 10 дней вместо положенных по закону пяти дней. Сегодня (29 марта) мы подали предварительную апелляционную жалобу с требованием отмены решения суда от 19 марта как незаконного», - рассказал адвокат.

При этом он уточнил, что в документах сделан именно упор на положения части 2 пункта 4 статьи 103 ЖК РФ. "Четко сказано, что «не могут быть выселены из служебных жилых помещений […] инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила «в связи с исполнением трудовых обязанностей». Документ об этом был представлен суду, но по какой причине он был проигнорирован, нам пока не известно", - также сообщил Митрошкин.

В апелляционной жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Брюховецкая просит «отменить решение Адлерского районного суда [...] по иску ГУ МВД России по Краснодарскому краю к Брюховецкой Светлане Витальевне", не чинить препятствия в пользовании жилым помещением, не выселять из него, а также требует "компенсации морального вреда с вынесением по делу нового решения".

Комментариями представителей ГУ МВД по Краснодарскому краю относительно ситуации с Брюховецкой "Кавказский узел" пока не располагает.