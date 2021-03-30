Врачи раскритиковали обвинение в адрес волгоградских патологоанатомов

30 марта 2021, 01:50

Врачи решают все только с подачи руководства, отметила гинеколог Виктория Царикаева, комментируя обвинение в служебном подлоге, предъявленное волгоградским патологоанатомам в связи с подменой образцов Елены Мачкалян. Врачи часто становятся заложниками плачевной ситуации в здравоохранении, отметил руководитель Лиги защиты врачей Семён Гальперин.

Как писал "Кавказский узел", в Дзержинском районном суде Волгограда на 31 марта намечено оглашение приговора по делу патологоанатомов, которые обвиняются в подмене биологических образов Елены Мачкалян, умершей в 2017 году после родов. Дело в отношении врачей перинатального центра Натальи Андреевой и Елены Поповой слушается в суде города Волжский. 25 марта допрошенные судом эксперты назвали неправильные действия врачей причиной смерти волгоградки Елены Мачкалян, умершей после родов. В Дзержинском суде также рассматривается дело патологоанатомов, которые обвиняются в подмене биологических образцов Мачкалян. Пользователи Instagram потребовали суда над врачами.

Елена Мачкалян умерла 29 января 2017 года после родов. Ее супруг Арам Мачкалян полагает, что обвиняемые допустили врачебную ошибку, которая привела к смерти женщины, а "смерть ребенка носит уже косвенный характер". При проведении вскрытия тела Елены вместо одного диагноза поставили другой, причем печень женщины подменили печенью неизвестного мужчины, считает он. Руководитель волгоградского патологоанатомического бюро Вадим Колченко был обвинен в служебном подлоге, связанном с подменой биологических образцов Мачкалян, а также в махинациях с премиями. По словам мужа роженицы, выводы экспертов из Санкт-Петербурга не подтвердили указанный в свидетельстве о ее смерти диагноз, экспертиза приобщена к делу. Колченко полагает, что документ содержит грубые нарушения и не может быть приобщен к делу. 16 марта прокуратура попросила суд назначить Колченко 14 лет колонии строгого режима, а его подчиненным – по три года колонии-поселения. 18 марта Колченко и его подчиненные в последнем слове заявили суду о своей невиновности и попросили их оправдать. Представители потерпевшего призвали суд лишить подсудимых права работать врачами.

Гинеколог Виктория Царикаева по просьбе корреспондента "Кавказского узла" ознакомилась с выводами обвинительного заключения в отношении патологоанатомов, которые обвиняются в подмене биологических образцов умершей в январе 2017 года после родов в волгоградском перинатальном центре Елены Мачкалян. Она выразила сомнение в самостоятельности действий патологоанатома. «Специалисты сами ничего не решают. Всё идёт с подачи руководства», - считает она.

Врач одного из перинатальных центров Москвы на условиях анонимности заявил корреспонденту "Кавказского узла", что предумышленный характер действий патологоанатома в аналогичной ситуации крайне трудно подтвердить.

«Вот была ситуация с мальчиком, который якобы пьяный под машину попал. В итоге оказалось, что там неправильно сделан забор проб. Это расценили как халатность от патологоанатома. Все действия патологоанатома протоколируются, чтобы доказать правильно ли лечили, от того ли лечили. Ну такая же ситуация, как и у любой другой проверки. Имеется фиксация в журналах определенная, промаркировка. Сами образцы можно же потом идентифицировать", - пояснил он.

В 2019 году суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ эксперта Михаила Клейменова, который нашел алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. По данным следствия, эксперт, проведя посмертную экспертизу, ненадлежащим образом изъял образец крови ребенка - в него попала спиртообразующая микрофлора, приведшая к процессу спиртового брожения, пишет "Газета.ру".

При этом он не исключил наличие умысла, но не видит такой цели, ради которой медработник будет так "подставляться" из-за начальства. «Я не думаю, что кто-то будет «подставлять свою [...]», только чтобы выслужиться, чтобы потом его так же "песочили". Он на то и эксперт, чтобы своим мнением объяснять и доказывать очевидные вещи. Бывают случаи, что начальство начинает давить, а эксперт говорит: «Нет, я не буду, что хотите, то и делайте». Здесь надо понимать степень риска, овчинка выделки стоит ли, то есть насколько это ему надо - не надо. Но, как правило, это чревато, и они все не готовы подставляться», - считает врач.

Руководитель общественной организации Лига защиты врачей Семён Гальперин в целом сомневается в правомерности уголовного преследования медработников за «врачебные ошибки».

«В принципе, само наличие, сам факт подобных дел о врачебных ошибках - это вообще-то юридический нонсенс. Нигде в цивилизованном мире не судят врачей за ошибки - понимаете, в чем дело. У нас, если вы заметили, во время эпидемии коронавируса вот эти дела по врачебным ошибкам были приостановлены по всей стране. Потому что был тренд на то, что у нас врачи - герои, они борются с эпидемией, и не нужно было показывать, что их преследуют. Сейчас вроде эпидемия пошла на спад, и опять стало политически выгодно на врачей нападать, потому что опять нужны виновные в том, что происходит вокруг, в том числе в здравоохранении», - высказал он корреспонденту "Кавказского узла" свое мнение.

По словам Гальперина, в случаях, когда подозревается криминальная составляющая, заключение дает не патологоанатом, а судмедэксперт. Но в этом случае, как правило, по его мнению, действия врачей в большей степени криминализуются. «Здесь вопрос, кто делал такое заключение, (что патологоанатом совершил подлог). Это все-таки заключение со стороны следствия, а заключение другого эксперта и какое решение примет суд - мы же не знаем. Хотя чаще всего суд принимает выводы судмедэкспертизы из обвинительного заключения как основные, а заключения независимых экспертиз, которые оспаривают эти решения, причем достаточно серьезных медицинских организаций, научных организаций, которые делали иной вывод, суд не принимает во внимание. Судья произвольно решает, какую экспертизу принимать, а какую - не принимать», - посетовал Гальперин.

Он отметил, что врачи не столько становятся заложниками из-за того, что начальство, депздрав хотят показать хорошую статистику, сколько из-за того, что чиновники хотят найти виновных в том, что ситуация в здравоохранении становится хуже.

«Началось-то с чего? С того, что оптимизация здравоохранения уничтожила систему качественной доступной медицинской помощи, и в результате появилось недовольство населения. Нужно было найти виновных в этом всем. Естественно, виновных нашли не среди тех, кто проводил оптимизацию здравоохранения, кто сокращал медицинскую помощь, а среди непосредственных исполнителей. Таким образом нашли стрелочников, переложив вину опять на врачей», - резюмирует Гальперин.