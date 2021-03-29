29 марта 2021, 21:38

Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение обвиняемого по делу о фейках

Решение Апелляционного суда об освобождении бывшего руководителя аппарата парламента Ары Сагателяна обжаловано Генпрокуратурой Армении. Адвокат Сагателяна связал такую позицию ведомства с острой критикой оппозиционера в адрес властей.

Как писал "Кавказский узел", Ара Сагателян был арестован 21 февраля по делу о фейках, распространявшихся в период осеннего обострения карабахского конфликта. Участники акции протеста в Ереване собрали свыше пяти тысяч подписей под петицией с требованием освободить бывшего руководителя аппарата парламента Армении. Апелляционный уголовный суд не выявил обоснованных подозрений в причастности Сагателяна к делу о фейках. После освобождения Сагателян заявил, что намерен вести политическую борьбу против заказчиков его уголовного преследования.

Генпрокуратура Армении подала жалобу на решение Апелляционного суда об освобождении бывшего руководителя аппарата парламента, бывшего директора Центра общественных связей и информации аппарата президента Ары Сагателяна, написал сегодня в Facebook его адвокат Мигран Погосян. Он отметил, что защита ожидала подобного шага, но оно непонятно с точки зрения права и закона. "Непонятно, потому что обоснованного судебного акта Апелляционного суда должно было быть достаточно для выявления нелепости следствия, не содержащего элементарного представления о VPN и IP", - процитировал Погосяна "Sputnik Армения". 

Решение Генпрокуратуры имеет политический подтекст, подчеркнул адвокат. "За последние три года стремление следственных органов и прокуратуры возбудить уголовное дело, (...) любой ценой арестовать обусловлено не законом или доказательствами, а исключительно отношением правящей политической силы", - привело слова Погосяна Panorama. Адвокат отметил, что критика Сагателяна в адрес Никола Пашиняна и его сторонников не оставляет прокуратуре иной альтернативы, чем продолжать попытки любой ценой лишить его подзащитного свободы.

Напомним, что, по версии Службы нацбезопасности, с 10 октября 2020 года Сагателян и другие обвиняемые по этому делу комментировали в соцсети боевые действия в Нагорном Карабахе, при этом выкладывали в соцсети посты, "критикующие, опровергающие, ставящие под сомнения, дискредитирующие действия госорганов и органов местного самоуправления, а также отдельных должностных лиц, направленные на обеспечение правового режима военного положения и государственной безопасности". Также допускались высказывания, "подстрекающие к гражданским беспорядкам, к насилию, озвучивались угрозы и оскорбления, унижающие достоинство людей".

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Участники митинга в Ереване назвали неприемлемой формальную отставку Пашиняна", "Оппозиционер сообщил о задержании родственников после митинга в Ереване", "Армянские правозащитники раскритиковали законопроект о компенсациях за клевету".

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