Перекрытая сходом лавины дорога к трем селам Тляратинского района. Скриншот видео https://www.instagram.com/dagavtodor/

29 марта 2021, 15:29

Расчищена дорога к четырем заблокированным лавиной дагестанским селам

Перекрытая сходом лавины дорога к трем селам Тляратинского района расчищена, по ней открыт проезд. Транспортное сообщение также восстановлено и с селением Гдым Ахтынского района, отчитались автодорожники Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", в селе Цахур Рутульского района 26 марта  сошла седьмая за пять дней лавина, заблокировав расчищенный ранее участок автотрассы, а также накрыв здание администрации и дом культуры. Крупная лавина сошла 27 марта в Тляратинском районе Дагестана, прервав сообщение с населенным пунктами Кардиб, Хадиял, Гиндиб. В тот же день крупная лавина заблокировала проезд в село Гдым Ахтынского района. 

Дорога к селам в Тляратинском районе  Дагестана была расчищена еще 27 марта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Дагавтодора.

Сообщение о расчистке снежной лавины на автодороге к селу Гдым Ахтынского района 28 марта было опубликовано на странице ведомства в Instagram.

Заблокированной остается только дорога  Рутул - Лучек - Джиных в селении Цахур Рутульского района. "К вечеру и там планируем открыть временный проезд, если не будет повторных сходов (лавин) и непредвиденных ситуаций", - сообщил представитель Дагавтодора корреспонденту "Кавказского узла" в 13:30 мск 29 марта. Прогнозы о полной расчистке дороги пока давать рано,  для этого может потребоваться минимум два дня, предположил он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в селе Рутул осадки не ожидаются, температура воздуха составит -4 градуса, а скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 30 марта осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до 11 градусов, скорость ветра не изменитя. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жители дагестанских сел опасаются остаться без продуктов после схода лавины", "Возобновлено движение по Транскаму", "Курорт "Эльбрус" возобновил работу".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 марта 2021, 15:24

  • Активисты в Ереване выступили против пересмотра отношений с Турцией

    Оппозиционеры провели сегодня в Ереване акцию протеста, посчитав неприемлемыми слова секретаря Совета безопасности Армении, не исключившего пересмотр отношений с Турцией. Нормализация армяно-турецких отношений возможна при условии смягчения политики Анкары, указал сегодня глава МИД Армении.

29 марта 2021, 14:39

  • Кубанский чиновник приговорен к 8,5 годам заключения за взяточничество

    Бывший глава Динского района Краснодарского края Сергей Пономарев признан виновным по двум эпизодам получения взяток на сумму в 10 миллионов рублей. Подсудимый вину не признал, заявив, что один из эпизодов получения взятки подстроен сотрудниками правоохранительных органов, сообщила сегодня пресс-служба краевого суда.

29 марта 2021, 13:59

  • Ростовский суд отказался оправдать Свидетеля Иеговы* Байбака

    Апелляционная инстанция в Ростове-на-Дону отказалась оправдать Свидетеля Иеговы* Семена Байбака, приговоренного к условному сроку по обвинению в экстремизме. Доводы осужденного о том, что собрания верующих и денежные переводы родственникам необоснованно объявлены экстремизмом, суд проигнорировал, и Байбак решил обжаловать его решение.

29 марта 2021, 13:19

29 марта 2021, 12:24

  • Анонсировано строительство домов в пострадавшем от войны карабахском селе

    После осенней войны в общине Красный Базар были полностью разрушены 15 домов, запланировано возведение 150 частных домов. Многие семьи из окрестных деревень хотят переехать в общину, так как в ней есть рабочие места, работают школа и детский сад, сообщила сегодня пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи