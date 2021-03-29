Расчищена дорога к четырем заблокированным лавиной дагестанским селам

29 марта 2021, 15:29

Перекрытая сходом лавины дорога к трем селам Тляратинского района расчищена, по ней открыт проезд. Транспортное сообщение также восстановлено и с селением Гдым Ахтынского района, отчитались автодорожники Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в селе Цахур Рутульского района 26 марта сошла седьмая за пять дней лавина, заблокировав расчищенный ранее участок автотрассы, а также накрыв здание администрации и дом культуры. Крупная лавина сошла 27 марта в Тляратинском районе Дагестана, прервав сообщение с населенным пунктами Кардиб, Хадиял, Гиндиб. В тот же день крупная лавина заблокировала проезд в село Гдым Ахтынского района.

Дорога к селам в Тляратинском районе Дагестана была расчищена еще 27 марта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Дагавтодора.

Сообщение о расчистке снежной лавины на автодороге к селу Гдым Ахтынского района 28 марта было опубликовано на странице ведомства в Instagram.

Заблокированной остается только дорога Рутул - Лучек - Джиных в селении Цахур Рутульского района. "К вечеру и там планируем открыть временный проезд, если не будет повторных сходов (лавин) и непредвиденных ситуаций", - сообщил представитель Дагавтодора корреспонденту "Кавказского узла" в 13:30 мск 29 марта. Прогнозы о полной расчистке дороги пока давать рано, для этого может потребоваться минимум два дня, предположил он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в селе Рутул осадки не ожидаются, температура воздуха составит -4 градуса, а скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 30 марта осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до 11 градусов, скорость ветра не изменитя. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.