Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

28 марта 2021, 17:55

Ограничения на выезд грузовых машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" сняты после расчистки трассы на территории Грузии, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога с 24 марта была закрыта для всех машин из-за непогоды в Грузии, а вечером 27 марта проезд через КПП "Верхний Ларс" остался закрытым лишь для большегрузных машин, тогда как движение остального транспорта было разрешено. Сегодня утром на российской стороне границы с Грузией скопились около 630 грузовиков.

Выезд всех видов машины из России в Грузию разрешен с 15.30 мск, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Это стало возможным "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда", отмечается в публикации на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 17.51 мск, со стороны Грузии дорога свободна, а со стороны России выстроилась очередь из большегрузных машин. При этом на кадрах видны фуры, проезжающие через ворота контрольно-пропускного пункта. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная сухопутная трасса, по которой можно попасть из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".