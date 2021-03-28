28 марта 2021, 17:55
Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин
Ограничения на выезд грузовых машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" сняты после расчистки трассы на территории Грузии, сообщили спасатели.
Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога с 24 марта была закрыта для всех машин из-за непогоды в Грузии, а вечером 27 марта проезд через КПП "Верхний Ларс" остался закрытым лишь для большегрузных машин, тогда как движение остального транспорта было разрешено. Сегодня утром на российской стороне границы с Грузией скопились около 630 грузовиков.
Выезд всех видов машины из России в Грузию разрешен с 15.30 мск, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.
Это стало возможным "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда", отмечается в публикации на сайте ведомства.
Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 17.51 мск, со стороны Грузии дорога свободна, а со стороны России выстроилась очередь из большегрузных машин. При этом на кадрах видны фуры, проезжающие через ворота контрольно-пропускного пункта. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".
Военно-Грузинская дорога - единственная сухопутная трасса, по которой можно попасть из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.
Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".